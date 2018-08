Shelby Mustang GT500CR od Classic Recreations míří na Monterey Car Week

Společnost Classic Recreations na podzim roku 2009 oznámila, že získala licenci od Carroll Shelby Licensing Inc. na vývoj a výrobu vozu Shelby GT500CR , navazujícího na původní model GT500 z let 1967 a 1968. V roce 2010 měl premiéru první funkční prototyp Shelby GT500CR založený na klasickém fastbacku.

V současnosti tato firma ze severoamerické Oklahomy nabízí svůj GT500CR jako kupé i kabriolet v několika provedeních s různými výkony. Dále je v nabídce Shelby GT350CR s atmosférickým osmiválcem o výkonu 401 kW (545 k). Kromě tradičních osmiválců mohou být tyto vozy vybaveny i moderními přeplňovanými šestiválci a čtyřválci EcoBoost

Společnost Classic Recreations na jaře letošního roku rozšířila svou paletu modelů o další verze modelu Mustang v podobě moderní interpretace provedení Boss 302 a 429 nebo Mach 1 z modelových roků 1969 a 1970. Ty se od předchozích liší designem karoserie s novým řešením přídě, boků, linie střechy, tvaru a počtu bočních oken i zadními partiemi.

Vedle kreací na základech první generace modelu Mustang značky Ford z let 1966 až 1968 pak v nabídce společnost Classic Recreations figuruje i Camaro CR1, které vychází z modelového roku 1969 a může disponovat výkonem až kolem 504 kW (685 k).

Společnost Classic Recreations se v letošním roce poprvé ve své historii zúčastní akce Monterey Cark Week, probíhající od 18. do 26. srpna, jejímž vrcholem je prestižní Pebble Beach Concours d'Elegance. Mustangy s extrémně výkonnými osmiválci budou k vidění v rámci v rámci Concours on the Avenue v úterý 21. srpna a Gordon McCall's Motorworks Revival ve středu 22. srpna.

Návštěvníkům budou představena provedení Shelby GT500CR 545 a Shelby GT500CR 900S, která vychází z vozů modelových roku 1967 a 1968. První jmenovaný model dorazí ve verzi kupé, zatímco druhý má být prezentován s pevnou i plátěnou střechou.

Shelby GT500CR 545 má pod kapotou atmosférický vidlicový osmiválec o objemu 7,0 l s moderním řešením ventilových rozvodů a elektronickým systémem vstřikování paliva, který disponuje nejvyšším výkonem 401 kW (545 k). Tato pohonná jednotka spolupracuje s manuální převodovkou Tremec. Standardem je zde podvozek vybavený stavitelnými tlumiči a moderním brzdovým systémem. Ceny tohoto provedení začínají na částce 189.000 amerických dolarů (kolem 4.300.000 Kč).

Shelby GT500CR 900S představuje aktuální vrchol v nabídce Classic Recreations, což dokazuje svým přeplňovaným vidlicovým osmiválcem o objemu 7,0 l s nejvyšším výkonem 581 kW (790 k), podvozkem vybaveným stavitelnými tlumiči, brzdami Wildwood s šestipístkovými třmeny, luxusně vybaveným interiérem i cenou startující na částce 249.000 amerických dolarů (zhruba 5.660.000 Kč).

Video