Silniční nákladní doprava vzrostla ve čtvrtletí na 10letý rekord

Nákladní auta a dodávky přepravily v prvním čtvrtletí po českých silnicích téměř 88 milionů tun zboží, což je meziročně o desetinu více. Zároveň je to nejvyšší hodnota za posledních deset let dosažená v prvním čtvrtletí. Oznámil to Český statistický úřad.

"Převážnou část silniční nákladní dopravy tvoří vnitrostátní přeprava zboží. Mezinárodní doprava představuje jen 11 procent, přičemž vývoz převládá nad dovozem," uvedla ředitelka odboru statistiky služeb ČSÚ Marie Boušková. Komoditou, která tvoří nejobjemnější část tuzemské silniční nákladní dopravy, jsou rudy kovů a produkty těžby. V prvním čtvrtletí zaujímaly 29 procent ve struktuře zboží. Potraviny, nápoje a tabák představují zhruba devět procent. Produkty zemědělství, myslivosti a lesnictví, včetně ryb, tvořily bezmála desetinu. "Průměrná přepravní vzdálenost zboží po silnici je 111 kilometrů. Podle statistik přitom zpravidla bývá v prvním čtvrtletí nejvyšší," doplnila Boušková. Vodíkový tahač Toyota Project Portal 2.0 ujede 480 km na jedno natankování Vláda se dlouhodobě snaží snížit podíl přepravovaného zboží po silnicích a zvýšit dopravu po železnici i vodě. V programovém prohlášení nynější vlády Andreje Babiše (ANO) se píše, že kabinet podpoří přesun nákladní dopravy na železnici. "Vytvoříme podmínky pro mezioborovou spolupráci v oblasti nákladní dopravy tak, aby železniční a vodní doprava plnila služby pro silniční dopravce. Ze zdrojů EU proto podpoříme rozvoj terminálů kombinované dopravy. Cílem je vytvořit překladiště kontejnerů, která zajistí, aby po silnici probíhal pouze počáteční svoz a závěrečný rozvoz nákladní dopravy. Větší část délky uskutečněné přepravy by pak měla probíhat po železnici či po vodě," píše vláda. Délka silnic a dálnic České republiky je 55.756 kilometrů. Podle údajů ministerstva dopravy tvořily dálnice v provozu dvě procenta a silnice I. třídy deset procent celkové délky.