Škoda slaví 100 let republiky speciální edicí. Pořídíte ji lacino

Škoda Auto se připojuje k letošním oslavám 100 let od založení republiky, a to prostřednictvím, který nabídne zákazníkům na domácím českém trhu. Ti ho budou moci objednávat až do konce roku 2018.

Paket Edice 100 je kombinovatelný s černým interiérem a skládá se z prošití sedadel a koženého volantu v barvě trikolóry, zašité vlajky na předních sedadlech a loga Edice 100 na předních blatnících. Objednávat lze výhradně

S výjimkou Citigo je Edice 100 dostupná pro všechny modelové řady značky. Pro Fabii a Rapid jestanovena na symbolických 100 korun. U SUV Karoq a Kodiaq je obsah tohoto paketu spojen s oblíbeným příplatkovým balíčkem Style Plus, zatímco u Octavie a Superbu se k paketu Style Plus přidávají i další prvky výbavy jako vyhřívaný volant.

Výroba vozů s paketem Edice 100 bude zahájena během září letošního roku, všichni zájemci ji však mohou objednávat již nyní v rámci volitelné výbavy u autorizovaných partnerů značky Škoda. V průběhu září bude možné si Edici 100 prohlédnout i v online konfigurátoru. Paket Edice 100 je možné dodatečně sjednat i k novým vozům, které již byly objednány, ale doposud nevyrobeny. Příjem objednávek paketu Edice 100 bude ukončen 31. prosince 2018.

říká na adresu edice šéf Škoda Auto Česká republika Luboš Vlček.

Mladoboleslavská automobilka je ostatně jedna z mála českých společností, které jsou s republikou spjaty po celou dobu její existence. I proto výročí české státnosti promítla do designu soutěžního speciálu Fabia R5, s níž tovární posádka Kopecký/Dresler vyhrála titul mistrů republiky v rallye. V továrním muzeu značky v Mladé Boleslavi zase v říjnu odstartuje výstava nazvaná První kilometry v první republice.