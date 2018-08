Nejrychlejší kombík Škodovky: Octavia Wagon Supersalita závodila do vrchu v Itálii  

Závodní Octavia s karoserií kombi, oděna do zelené barvy byla dílem italského zastoupení Autogerma. Na přelomu let 1999 a 2000 vůz zářil při závodech do vrchu v Itálii.

Přeplňovaný současný Superb, který používá dálniční policie, má motor 2.0 TSI o výkonu 206 kW, tedy 280 koní. Závodní Octavii, kterou vidíte na obrázcích, pohání dvoulitr vyladěný na výkon 300 koní (tedy 221 kW), dosahovaný při 8500 otáčkách za minutu. Motor je spojen se šestistupňovou sekvenční převodovkou a jezdí na 19palcových kolech. Vůz Octavia Wagon Supersalita je zcela ojedinělým počinem italského zastoupení Škody, společnosti Autogerma. Samotné auto po technické stránce připravil bývalý inženýr Audi Sport Italia Emilio Radaelli. Vůz jezdil italské závody do vrchu, přičemž z hlediska techniky byl připraven podle dokumentace a požadavků cestovních vozů třídy Super Touring. Předchozí zkušenosti a také důležité kontakty Radaelli plně využil, takže na této Octavii je údajně mnoho komponentů z okruhového vozu Audi A4. V letech 1999 až 2000 s vozem jezdili Italové Fabio Danti a Oronzo Pezzola. V červnu 2000 bohužel Danti tragicky zahynul při nárazu do stromu v závodech do vrchu Caprino-Spiazzi a sice pouhých 100 metrů před cílem, když ztratil kontrolu nad svým vozem Ossela PA20S. Před tím však za volantem této Octavie získal deset vítězství v italském poháru závodů do vrchu. V současné době je osud zelené závodní Octavie Combi spojen se jménem automobilového sběratele Gasparina Tinelly.