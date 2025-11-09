KGM Torres Hybrid vs. Peugeot 5008 Hybrid – Léčba moderními prostředky
Automobily KGM, dříve známé jako SsangYong, dlouhodobě kritizujeme za vysokou spotřebu. Automobilka na to reaguje novým hybridem, který slibuje lepší výsledky zejména v nižších rychlostech. Jak se jí to vede, jsme zjišťovali ve srovnávacím testu KGM Torres Hybrid a Peugeotu 5008 Hybrid.
Dojem, cena, prostor
Po uvedení elektrických modelů u téměř každé existující automobilové značky teď něco podobného vidíme u hybridů. Ty budou pravděpodobně prodejem tahounů následující roky. Peugeot s nimi už má delší zkušenost, již v roce 2011 zabudoval full-hybridní systém do první generace 3008 a následně i do 508. Ve výrobě ale nevydržel dlouho a Peugeot následující roky využíval pouze plug-in hybridní pohony. To se změnilo loni, kdy se do jeho modelů začal dostávat nový pohon nazvaný prostě hybrid. Ačkoliv má napětí pouze 48 V, jeho funkčnost je podobná full-hybridu a dnes je už ve většině modelů značky. KGM ani jeho předchůdce SsangYong s hybridy nikdy neexperimentovaly, jejich vůbec prvním pokusem je full-hybridní torres, který právě vstupuje na český trh. Mezi hybridní 5008 a torresem není velký cenový rozdíl, takže jsme se je rozhodli vzít do srovnání.
DOJEM
kontrastu. Peugeot je běžným moderním SUV s uhlazenou karoserií, které klidně mohlo být kombíkem, kdyby je dnes byl někdo ochotný kupovat. Příď s maskou postupně přecházející v karoserii a tři tesáky denního svícení navazující na hlavní světlomety vypadají dobře, design je rozhodně silnou stránkou 5008. Platí to ze všech stran, z profi lu je auto velmi vyvážené, sluší mu modré lakování i černá střecha. Na zádi je opět téma tří drápů ve svítilnách a místo dnes všudypřítomné svítící linky přes celé páté dveře si peugeot vystačí s černou linkou.
Vedle toho se torres snaží působit jako drsný off-road, s maskou trochu připomínající americkou ikonu Jeep. Což zde není úplně vytržené z kontextu, malá korejská automobilka opravdu začínala jako montovna licenčních jeepů. Hranatá karoserie má rozhodně terénnější proporce, i když detaily jako falešné plastové úchyty na kapotě by si torres mohl odpustit. I jemu to však sluší, v nabídce dnešních SUV vypadá originálně ze všech stran. Na zádi se opět pokouší připomenout off-roady náznakem rezervy a také klikou na pravé straně pátých dveří, ačkoliv ty se otevírají nahoru.
