Slavný žigulík slaví. Lada 2101 se začala vyrábět přesně před 48 lety

Ruská automobilová značka Lada už možná nemá na českém trhu tak silné postavení jako před revolucí, stále je ale dobře známým pojmem. Jejím prvním vozem vůbec byla i u nás hodně žádaná Lada 2101 (interně VAZ 2101), která právě dnes slaví své 48. narozeniny. Začala se vyrábět 19. dubna 1970.

Lada 2101 se tak stala prvním vyráběným automobilem nově založeného závodu v Toljatti, který oficiálně vznikl o čtyři roky dříve. V květnu 1966 byla podepsána dohoda mezi představiteli Sovětského svazu a automobilkou Fiat o výstavbě nového závodu na auta. Tzv. Volžské automobilové závody byly vybudovány v Toljatti kvůli strategické poloze tohoto města dříve známého jako Stavropol, kvůli příznivému klimatu bez třeskutých mrazů, dobré infrastruktuře nebo silnému průmyslovému zázemí.

Automobilka Fiat se přitom nepodílela jen na vybudování výrobního závodu, ale hlavně i na prvním voze nové továrny. Jako základ posloužil Fiat 124, evropské Auto roku 1967, který však byl pro potřeby zákazníků SSSR notně upraven.

Hovořilo se dokonce o 800 provedených změnách, kterým dominoval přepracovaný podvozek, zesílený a zvýšený tak, aby zvládl jízdu po sovětských cestách (tedy spíše necestách). Zesílena byla i samotná ocelová karoserie, což bylo poznat třeba na vyztužených sloupcích. Změnily se také zadní brzdy – kotouče nahradily „bubny,“ které byly v sovětských podmínkách zablácených cest přece jen vhodnější.

Pod kapotu se pak nastěhoval nově vyvinutý čtyřválec o objemu 1198 cma výkonu 44 kW a točivém momentu 87 N.m, jehož síla byla prostřednictvím čtyřstupňové manuální převodovky posílána jen na zadní kola. VAZ 2101 byl sedan, od roku 1972 se ale vyráběl i odvozený kombík, tzv. VAZ 2102.

Lada 2101 zůstala ve výrobě až do roku 1988, za osmnáct let produkce bylo postaveno 4.846.900 jejích exemplářů. Ty od roku 1971 mířily také do zahraničí, do Československa, Bulharska nebo Jugoslávie. Později se vůz dostal i na západ nebo třeba do Egypta a Nigérie.

Jestliže na exportních trzích se auto prodávalo jako Lada, u nás bylo známé jako Žiguli, podle pohoří ležícího nedaleko místa výroby. Označení Lada (dle slovanské bohyně lásky) totiž u nás patřilo šicím strojům vyráběným v jihočeské Soběslavi.

Rokem 1988 ale éra Lady 2101 vlastně neskončila. Od roku 1980 se totiž vyráběl model VAZ 2104, který z 2101 vycházel. Měl však novou karoserii s obdélníkovými světlomety, bezpečnostní prvky v interiéru nebo inovovaný motor. A ten vydržel ve výrobě až do roku 2010!