Spolupráce tradičních rivalů? BMW a Mercedes prý chystají společný vývoj aut!  

BMW a Mercedes-Benz jsou dlouholetí rivalové, kteří si nic nedarují. Bojují o titul nejprodávanější luxusní automobilky světa, a tak se snaží navzájem se překonat ve všech segmentech, které okupují. Jenže vyhlídky automobilového průmyslu pro následující léta nejsou zrovna růžové, což může vyústit ve spolupráci tradičních soupeřů.

Německý ekonomický deník Handelsblatt totiž přinesl zprávu, že BMW a Mercedes-Benz zvažují spolupráci v oblasti kompaktních automobilů. Společný vývoj takových automobilů by oběma firmám výrazně snížil náklady, které by mohly být investovány do potřebné moderní techniky, ať už do komponentů pro elektromobily nebo systémů pro autonomní vozidla.

Oboje je nákladná záležitost, navíc je otázkou, nakolik budou výrobci v blízkých letech vydělávat. Rozvoj elektromobility něco stojí, vývoj je nákladný a marže na takových autech nejsou nijak vysoké. Automobilky tak musejí hledat cesty, jak ušetřit. A společný vývoj je zajímavým prostředkem.

Pokud by se navíc kooperace osvědčila, mohla by se dále rozšířit. Možností je právě třeba společný vývoj elektronických systémů pro autonomní vozidla. Pro samočinné řízení bude klíčový zisk obrovského množství dat o silnicích a přilehlém okolí, což pro jednu automobilku není vůbec jednoduchý úkol.

Spolupráce modrobílé vrtulky a trojcípé hvězdy na budoucích nástupcích dnešního BMW 1 a Mercedesu A každopádně není vůbec jistá. Zatím vedením obou luxusních automobilek nebyla schválena, a tak se případné realizace společného projektu dočkáme nejdříve kolem roku 2025.

Tradiční soupeři z Mnichova a Stuttgartu každopádně v některých oblastech spolupracují už dnes. Od roku 2015 BMW s Mercedesem a dokonce i Audi vlastní mapovou službu Here , poskytující mapové podklady do navigací. Později do této firmy dříve patřící Nokii investovali i Intel a Bosch. BMW a Mercedes pak společně působí i v oblasti carsharingových služeb, prostřednictvím firem Car2Go a DriveNow. Společně s Fordem a VW Group pak budují síť rychlonabíječek s výkonem až 350 kW, které mají být obdobou Superchargerů Tesly.