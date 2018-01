Subaru Legacy RS z počátků slávy své značky v rallye hledá nového majitele

Slavnou éru značky Subaru v soutěžích má dnes většina jejích příznivců spojenu s modely Impreza, ale ti nejvěrnější vědí, že ji zahajoval na počátku devadesátých let dvacátého století sedan Legacy RS , který tovární tým využíval jako svou hlavní zbraň v letech 1990 až 1993.

Za proměnou rodinného sedanu v úspěšný soutěžní speciál stála divize STI ve spolupráci s firmou Prodrive, kterou právě modrá japonská auta na zlatých kolech proslavila nejvíce.

Subaru Legacy RS bylo podle pravidel pro tehdejší skupinu A homologován v lednu roku 1990. Sedan dlouhý 4,51 m měl pod kapotou přeplňovaný plochý dvoulitrový čtyřválec, který byl naladěn na nejvyšší výkon kolem 213 kW (290 k) a točivý moment 392 N.m. Tyto hodnoty mířily na kola obou náprav prostřednictvím šestistupňové manuální převodovky.

Za volant soutěžního Legacy RS usedal v první polovině devadesátých let i Ari Vatanen a právě s ním je spojen vůz, který zařadila společnost Silverstone Auctions do své aukce Race Retro Competition Car, pořádané v 23. února letošního roku v Coventry.

Modrý sedan s registrační značkou K555 BAT byl vyroben v roce 1993 a je tedy jedním z posledních zástupců Legacy RS připravených pro tovární tým. Ari Vatanen s ním vedl v Rallye Akropolis v roce 1993, ale v 21. rychlostní zkoušce havaroval a soutěž nedokončil.

Poškozený vůz byl opraven u společnosti Prodrive a následně prodán italskému týmu Procar, v jehož barvách s ním pak v roce 1995 získal Richard Burns druhé místo na Bettega Memorial Rallysprintu.

Na počátku jednadvacátého století se toto Legacy RS vrátilo do Velké Británie a zde údajně došlo k výměně karoserie, při níž mechanické skupiny vozu zamířily do karoserie modelu Impreza ve specifikaci pro Safari Rallye. V této podobě jej v roce 2008 získala Richard Burns Collection, která se postarala o proměnu do původní podoby z roku 1993.

Za kompletní renovací vozů, resp. spojení původních mechanických skupin s karoserií sedanu Legacy první generace stála společnost Autosportif a spolupracoval na ní i Ian Richardson, který dříve pracoval pro Prodrive a měl k dispozici původní plány vozu.

Výsledkem náročné práce je Subaru Legacy RS v podobě, v níž bylo vyrobeno v roce 1993, které má být ve výše zmíněné aukci vydraženo podle aktuálního odhadu za 120.000 až 140.000 britských liber (zhruba 3.470.000 až 4.050.000 Kč).