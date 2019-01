Subaru Levorg se místo turbomotoru dočká atmosférického dvoulitru. Poznáte ho podle kapoty  

Když se na podzim 2015 začalo u nás prodávat kompaktní kombi Subaru Levorg, okamžitě způsobilo nadšení svým skvělým podvozkem. Více než tři roky na trhu už jsou ale v automobilovém čase nějaký čas, a přestože Subaru své vozy kontinuálně vylepšuje, čekají Levorg letos podstatné změny.

Levorg byl dosud dostupný výhradně s přeplňovanou benzinovou šestnáctistovkou typu boxer o výkonu 125 kW, která však v současné podobě splňuje pouze normu Euro 6c, platnou do letošního podzimu. V září vstoupí v platnost přísnější norma Euro 6d-TEMP, na níž se Levorg připravuje novým motorem. Přeplňovaná šestnáctistovka se novým pravidlům bohužel nepřizpůsobí.

Místo ní tak přijde nový agregát, který by se na českém trhu mohl objevit na přelomu jara a léta. Opět to bude zážehový čtyřválec s protilehlými písty, v tomto případě však půjde o atmosférický dvoulitr. Interně se nazývá FB20 a je to ten samý jako ve Foresteru. Naladěný bude v Levorgu na 110 kW, tedy stejně jako ve zmíněném SUV.

To je poněkud rozdíl proti dvoulitru prodávanému jinde ve světě. Třeba v Austrálii seženete Levorg i s přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem s přímým vstřikováním o výkonu 197 kW a točivém momentu 350 N.m. Přísné evropské emisní normy zkrátka nejsou nic pro milovníky silných agregátů...

V Evropě nově nabízený dvoulitr bude spárovaný s převodovkou CVT, která už je jedinou možností pro dnešní motor o objemu 1,6 litru. Subaru se totiž manuálu chce postupně zbavit, ponechat si ho mají jen sportovní modely.

Nový motor v útrobách přitom poznáte na první pohled. Na rozdíl od vozu s přeplňovanou šestnáctistovkou takový Levorg bude postrádat chladicí otvor v kapotě.

V rámci provedených změn se pak Levorg dočká také úprav na předním i zadním zavěšení, což má zajistit více komfortu než dnes. Zda tím Levorg neztratí část ze svého sportovního naturelu, teprve uvidíme. Jeho podvozek je totiž dnes vážně skvělý. Vylepšen bude i multimediální systém a sada bezpečnostních asistentů EyeSight, která nově zahrne brzdový asistent s rozpoznáváním chodců a cyklistů.