Vezli jsme nové auto Barboře Špotákové: Byl to dárek k výročí!

Hned dvě velká výročí si připomíná koncem léta oštěpařka Barbora Špotáková. Tento čtvrtek 13. září uteče deset let od chvíle, kdy na Světovém atletickém finále ve Stuttgartu 2008 hodila světový rekord 72,28 metru.

To druhé je jen o pár dní starší: 21. srpna 2008 se stala olympijskou vítězkou, když na hrách v Pekingu posledním pokusem zapíchla oštěp na hranici tehdy nového evropského rekordu 71,42, a hlavně tím v den 40. výročí okupace 1968 překonala vedoucí ruskou oštěpařku Marii Abakumovovou.

A právě v den tohoto výročí – 21. srpna 2018 – se Svět motorů vydal k Báře domů do Unhoště, aby jí přivezl a předal nové auto: v pořadí už šestou alhambru, kterou pro ni přichystal dlouholetý sponzor české atletiky Seat.

Jejich spolupráce byla zahájena v roce 2012, kdy Bára usedla do Seatu Exeo. Za rok přišla modelová řada Alhambra – a u ní už Špotáková zůstala. „Vidím to jako dneska. Červenec 2013, pět let od toho slavného olympijského zlata, měsíc a půl narozený Janeček a první alhambra . A teď srpen 2018, deset let od toho slavného olympijského zlata, měsíc a půl narozený Dareček a zase alhambra. Zajímavé a moc milé,“ srovnává oštěpařka.

Co řekla Světu motorů před lety a jako to vidí dnes?

Rádi bychom si s přítelem sami postavili kaipan. Lukáš je zručný a i jemu by se to určitě líbilo.

Nedávno jsem na tenhle nápad vzpomínala. Lukáš je ještě zručnější, ale místo auta postavil dům. Ale už máme dva kluky, takže ke stavění auta z krabice se určitě dostaneme!

Jako dárek k Lukášovým narozeninám jsem si udělala řidičák na náklaďák a na jeho oslavu přijela hasičským autem. Tatrou 815. Byla to napínavá záležitost, silnice u Sýkořice nejsou široké a na krajnicích leželo hodně sněhu. Ale povedlo se!

Je to hrozný, ale od té doby jsem řídila náklaďák už jen jednou: vojenský ve Vyškově. Ale i takovéto řízení se opráší lehce. Když jsme stavěli dům, kolikrát jsem chtěla sjet pro materiál, ale nikdo mi nechtěl náklaďák půjčit.

Ke kulatinám jsem dostala motorku. S Lukášem jsme vždy zastávali názor, že krajinu, ať je to kdekoliv, pozná člověk nejlépe na jedné stopě.

To platí dál, i když teď s miminkem se na motorku tak nedostanu. Ale loni jsem vyjela snad dvacetkrát. Jako první stroj jsme si pořídili enduro BMW GS-1200, na mě dost nepohodlný, a tak mi Lukáš za třetí olympijskou medaili v Riu 2016 pořídil Hondu Shadow. Ta mě baví. A i když si ji teď spíš odpírám, v garáži se nezkazí.

Pořád jezdím často a ráda. Ale s respektem. Lukáš jako hasič zasahuje často u dopravních nehod a vím, s čím se setkává. Tahle připomínka mi slouží jako nejlepší prevence, abych na silnici nevyváděla psí kusy.

Platí to čím dál víc – a zvlášť u motorek. Najezdila jsem tisíce kilometrů na skútru a jsem takříkajíc vyjezděná. Vždy se ale dokonale obléknu, takže když pak vidím ostatní motorkáře jen v tričku a kraťasech, dělá se mi zle. Kdyby jen věděli, kolik takových už můj přítel sesbíral ze silnic…

Aleš Novák, ředitel české divize Seatu: Jsme sportovně založenou značkou

Seat je spjatý s královnou sportu, českou atletikou, už velmi dlouhou dobu. Partnerství se světovou královnou oštěpu Bárou Špotákovou toto spojení ještě více prohloubilo. Jsme sportovně založenou značkou, a tak je z našeho pohledu propojení světa automobilů se světem sportu velmi přirozené a oboustranně prospěšné. Navíc se snažíme, aby naše podpora české atletiky byla přínosná i pro celou společnost. Například v rámci úspěšného projektu Atletika pro děti šíříme osvětu mladých a podporujeme jejich zdravý vývoj.