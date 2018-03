Takhle vypadal James May za mlada. Podívejte se na jeho začátky v Top Gearu

Britskou moderátorskou trojici Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May asi nemá smysl blíže představovat, automobilovým fanouškům jsou dobře známí z jejich dnešní show The Grand Tour, stejně jako z Top Gearu, kde působili předtím. A přesto v jejich historii najdeme místa, která moc známá nejsou. Víte třeba, kdy se James May poprvé objevil v Top Gearu?

Jestliže máte za to, že v druhé sérii, kdy v roce 2003 nahradil moderátora Jasona Dawea, musíme vám rovnou říct, že ne. Recenze Bentley T2, při níž Jeremy Clarkson nového moderátora svým svérázným humorem uvedl jako totálního idiota, totiž pro Maye nebyla v Top Gearu první.

James May totiž v Top Gearu krátce působil již na konci devadesátých let, v éře „starého“ Top Gearu. Tehdy z Top Gearu poprvé odešel Jeremy Clarkson, který byl už v průběhu devadesátých let zřejmě nejpopulárnější tváří tohoto pořadu, tehdy přísně automobilového magazínu. Autoři tak hledali jinou tvář, kterou se stal právě James May, bývalý editor magazínu Autocar. A právě z té doby pochází přiložené video. Dlouho ale v Top Gearu nevydržel, protože v roce 2001 byl pořad BBC zrušen.

Netrvalo však dlouho a v roce 2002 byl Top Gear obnoven podle myšlenek Jeremyho Clarksona a producenta Andyho Wilmana, který mimochodem ve starém Top Gearu rovněž účinkoval. Teď už to ale nebyl tolik automobilový magazín jako spíše automobilová show, byť první série se s přihlédnutím k těm následujícím může zpětně zdát dosti nudná. Došlo také k výrazné obměně tváří, dosavadní moderátoři tak v mnoha případech zamířili ke konkurenci a začali třeba natáčet pořad Fifth Gear na stanici Channel 5 (konkrétně Tiff Needell, Quentin Willson a Vicki Butlerová-Hendersonová).

V první sérii oživeného Top Gearu už Jeremyho Clarksona doplnil The Stig a Richard Hammond, třetím moderátorem byl ale Jason Dawe, orientovaný spíše na spotřebitelská témata. Ta už se ale do „nového“ Top Gearu moc nehodila, a tak byl po pouhé jedné sérii nahrazen, právě Jamesem Mayem. A zbytek je už známá historie...