Indové pumpují do skupiny Jaguar Land Rover astronomické částky. Chtějí zvýšit podíl na trhu

Jaguaru a Land Roveru, dvěma tradičním britským značkám, se daří. Obavy o jejich existenci po převzetí indickou automobilkou Tata Motors se nenaplnily. Naopak Indové umožnili oběma automobilkám konjunkturu, jakou Jaguar zažil naposledy v 60. letech.

Navíc budoucnost má být ještě příznivější. Z celkové částky 13,5 miliardy liber má v nejbližších třech letech padnout 4,5 miliardy na vývoj nových modelů a také technologií. Následně je cílem zvýšit podíl na světovém trhu v daných segmentech až na 13 procent.

Jaguar Land Rover je dnes největším britským výrobcem automobilů. Cíle společnosti jsou přesto nemalé, když uvádějí, že do konce tohoto desetiletí by chtěli zvýšit produkci svých aut až na jeden milion jednotek za rok.

říká k celé věci nejmenovaný zástupce firmy JLR.Hlavní příčinou byl její odchod z Evropské unie a dále skokové zvýšení daňového zatížení aut se vznětovými motory.

Svoji roli zde sehrál také americký trh, když nedávno americký prezident Donald Trump vystupňoval „obchodní válku“ mezi západní Evropou a USA. Ta počítá s 20procentní cenovou přirážkou na všechna auta dovážená z Evropy.

Jaguar Land Rover v současné době nabízí 12 modelů na světových trzích. V plánu je však zvýšit jejich počet do roku 2024 na 16. Tato ofenzíva zahrnuje nový model Jaguar I-Pace na elektrický pohon a také novou generaci tradičního modelu Land Rover Defender. Součástí smělých plánů je také nová továrna postavená na Slovenku, konkrétně poblíž Nitry. Auta má začít vyrábět už v září tohoto roku a sice tempem 300.000 jednotek za rok. Do roku 2020 by se zde mělo vytvořit zhruba 2800 nových pracovních míst.