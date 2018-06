Jízdní dojmy s Jaguarem I-Pace: Elektrizující šelma

Trh s elektromobily je navzdory všem možným snahám zatím stále marginální, přesto každoročně roste o desítky procent. Už jen kvůli tomu a nepochybně vynikajícímu marketingu značky Tesla, jenž z ní udělal jednu z nejhodnotnějších automobilek světa, si na elektrický segment brousí zuby také zavedení prémioví výrobci z Evropy. Nepočítáme-li městskou štiku BMW i3 , prvním opravdovým konkurentem americké Tesly je až nový Jaguar I-Pace.

Opravdový crossover

Jeho podoba je velmi proměnlivá. S vyfouknutým vzduchovým podvozkem totiž připomíná přerostlý hatchback, aby po stisku jediného tlačítka vystoupal o několik desítek milimetrů výš a proměnil se v SUV se sportovní boční siluetou. Vyšší světlost v tomto případě není jen pro parádu, což nám i-pace předvedl na několikakilometrovém úseku mimo zpevněné povrchy. Nejenže si poradil s říčním brodem, hračkou pro něj bylo také prudké stoupání po zaprášené cestě s nemalým množstvím kamenů, hrbolů a dalších nedokonalostí. Až jsme se báli, že to nízkoprofilové pneumatiky o průměru 22 palců odnesou.

Terénní vložku ovšem elektrický jaguar zvládl na výbornou, podobně suverénně si přitom vedl také na hladkém asfaltu, který je mu přece jen bližší.

Čistá radost z akcelerace

Na běžné silnici totiž může jaguar vytasit esa schovaná v rukávu. Jejich společným jmenovatelem je dvojice synchronních elektromotorů, z nichž každý disponuje výkonem 147 kilowattů a roztáčí vždy kola jedné nápravy. Kombinovaný výkon 294 kW neboli 400 koní, jímž kdysi disponovalo například osmiválcové BMW M5 (E39) , a točivý moment téměř 700 Nm umějí dohromady zahrát úžasné divadlo.

Síla je totiž k dispozici hned od prvních setin po sešlápnutí akcelerátoru. Jestliže jej přimáčknete až k podlaze, se škubnutím vystřelíte vpřed. Zrychlování je skutečně opojné, hmotnosti přes 2,1 tuny navzdory. Navíc jej nedoprovází prakticky žádný hluk, jen decentní hučení zpod plechů. Stačí doslova mžik a jste na padesátce. A stovka? Ta je otázkou jen 4,8 s. Svižný let ručičky tachometru nás oslňuje až do hodnoty 200 km/h, kdy zasáhne omezovač. Pokud mají elektromobily zahrát i na emoce, bude to právě kombinací drtivé síly s vysokou kultivovaností jízdy.

V Jaguaru ovšem mysleli i na špetku radosti z řízení. Aby ukázali, že to nejsou jen plané řeči, poslali nás na moderní okruh kousek od portugalského Portimaa. Trať se spoustou zatáček odhalila jednu z výhod nízko položeného těžiště, díky němuž se nemusíte bát výrazných náklonů v zatáčkách. Li-ion akumulátory umístěné v podlaze o kapacitě 90 kWh na druhou stranu při rychlých změnách směru fungují trochu jako kyvadlo. Kinetická energie vůz sice trochu rozhodí, díky skvělému vyvážení ovšem situaci rychle a snadno podchytíte.

Jak je to s dojezdem?

Okruhová vložka byla spíše exhibicí, ve skutečnosti se bude i-pace pohybovat hlavně v reálném provozu. A tam funguje na jedničku. Dokonce ani není příliš prkenný, ačkoliv komfort očekávejte spíše s menšími z nabízených ráfků (18–20 palců). Velkou otázku obvykle vzbuzuje dojezd. Ten v britském případě dosahuje až 480 km, velmi ovšem záleží na okolnostech.

Jestliže většinu času trávíte ve městě a blízkém okolí, budete se k nabíječce připojovat zhruba každých 300 až 350 kilometrů, abyste baterie neždímali nadoraz. V čistě dálničním režimu počítejte s tím, že každý ujetý kilometr se na kapacitě projeví minimálně dvojnásobkem. To znamená zhruba 180kilometrový rádius. Citlivost elektřiny na jízdní režim je právě jedním z hlavních nedostatků čistě bezemisních aut, Jaguar I-Pace nevyjímaje.

Přesto v jeho podání vypadá mnohdy obávaná budoucnost dopravy ještě trochu růžově.

Šetříme energii

Každá uspořená kilowatthodina je u elektromobilu vyvážena zlatem. Jaguar I-Pace proto vsadil na skvělou aerodynamiku se součinitelem odporu 0,29. Za nízkým číslem stojí především hladká karoserie, mřížka usměrňující proudící vzduch a výsuvné kliky, jež známe už ze sesterského Range Roveru Velar . O chlazení akumulátorů se starají aktivní přední lamely, šetřit pomáhá také režim Eco, upravující jízdní styl i vyhřívání interiéru, či vysoce účinné tepelné čerpadlo, jež nashromážděným teplem mění speciální kapalinu na plyn s vyšší teplotou a vyhřívá jím interiér.

Chodci v bezpečí

Vedle standardních systémů ochrany kolemjdoucích disponuje i-pace kvůli neslyšné jízdě také generátorem vnějšího zvuku. Ten funguje do rychlosti 20 km/h a varuje chodce před jedoucím autem.

Plusy

Vynikající dynamika

Jízdní vlastnosti

Prostorný interiér

Minusy

Stále kompromisní dojezd

Vysoká cena

Kvalita některých materiálů uvnitř