Tesla přehodnotila plány, Model Y se začne stavět již příští rok

Již z dřívějška víme, že Model Y bude postaven na základech trojky , nejlevnějšího elektromobilu v nabídce automobilky. Tesla zároveň očekává, že právě o tuto novinku bude mezi zákazníky, kteří stále více kupují SUV a crossovery, největší zájem.

Původně se v souvislosti se startem produkce hovořilo o roku 2020, spíše později. Zdroje blízké automobilce ale nyní prozrazují, že se tak stane o něco dříve.informuje agentura Reuters, které to potvrdily dva zdroje.

Vcelku by to do sebe zapadalo. Tesla plánuje odstartovat výrobu ve svém závodě v kalifornském Fremontu, ten ale poptávku po Modelu Y a Modelu 3 nezvládne pokrýt. Proto chce společnost v čele s Elonem Muskem rozšířit výrobu i do ostatních zemí, jednou takovou může být právě Čína, kde se elektromobily stávají ohromným trendem.

Zmiňované zdroje dále uvádí, že Tesla předpokládá výrobu 500.000 kusů Modelu Y ročně. Bavíme se jen o Spojených státech, Čína by k tomu mohla přispět značně menší produkcí v počtu několika desítek tisíc kusů. Jenže víme, jak to s těmi předpoklady Elona Muska je, na skutečné výrobní schopnosti si budeme muset ještě nějaký čas počkat.

Automobilka nicméně již sonduje informace od jednotlivých dodavatelů. Zpravidla tak značky dělají dva roky před startem sériové produkce, ale jelikož Tesla tlačí časové lhůty na nejnutnější minimum, dá se předpokládat, že to stihne dříve. I to by startu produkce na přelomu příštích dvou let odpovídalo.

Tajemstvím zatím zůstává design automobilu. V létě loňského roku zveřejnil Musk na sociálních sítích siluetu Modelu Y, ze které ale příliš moudří nejsme. Hlavní detail, kterého si můžeme všimnout, je absence vnějších zpětných zrcátek. Jde o tradiční syndrom konceptu, nebo s nimi novinka skutečně nepočítá? Uvidíme…