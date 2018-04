Tesla S 60 se řítila po britské dálnici „bez řidiče“: Co následovalo ?

Jednomu z řidičů jedoucích po britské dálnici M1 se naskytl zvláštní obraz. Míjel vůz Tesla S 60, v níž na místě řidiče (v tomto případě na pravé straně vpředu) ale žádný řidič neseděl. Celou situaci natočil na video, které po určité době kolovalo po internetu na sociálních sítích, aby se následně dostalo do rukou policie.

Za celou věcí stál britský „řidič“ Bhavesh Patel, který se vydal s Teslou S 60 po zmíněné dálnici, po níž si to šinul rychlostí 40 mil za hodinu (64 km/h). Následně aktivoval systém Autopilot ve svém voze a pomalu si přesedl z místa řidiče na sedadlo spolujezdce. Prý z důvodu většího pohodlí. To také následně potvrdil nastavením sedadla do polohy „v polo leže“, přičemž si ruce natáhl za hlavu.

K jeho smůle však toto počínání zachytila kamera okolo jedoucího vozu. Jak následně informovala britská televize BBC, za nezodpovědné počínání si při řízení byl dotyčný řidič potrestán. Jednak dostal zákaz používat uvedenou dálnici po dobu 18 měsíc, dále mu soud nařídil vykonat 100 hodin veřejně prospěšných prací a ještě zaplatit pokutu ve výši 1.800 liber Šterlinků (cca 54.000 korun).

U soudu údajně Pattel svého činu litoval, když prohlásil „že to, co udělal, bylo hloupé“. Zároveň ale dodal, že se stal „nešťastníkem, který byl přistižen“. Důležité ale je, že se nikomu nic nestalo a že soud pracoval rychle. Jistě i s ohledem na možné následky takového počínání, jak ostatně dokazují starší kauzy havarovaných vozidel, jedoucích v režimu autonomního řízení. K celé věci se vyjádřil také americký výrobce aut Tesla. Ten jasně potvrdil, že systém Autopilot pouze podporuje řidiče, v žádném případě jej však nenahrazuje. Řidič tak musí stále sedět za volantem a kontrolovat vůz jako takový, stejně jako dopravní situaci kolem něj.