Adria Compact Plus SL – Něco mezi. Pro dva ale luxus!

Nikdy by mě nenapadlo, že se do obytných aut tak nadchnu. Jsem všechno jenom ne táborákový typ, v kempu jsem byl naposled jako malý fotbalista na soustředění, ale tohle je láska. Loni jsem si obytňáky vyzkoušel prvně, strašně si je zamiloval a letos pokračuju.

Jak jste možná pochopili, Adrii Compact Plus SL jsem využil jako dočasné útočiště na závodech Octavia Cupu na Red Bull Ringu. A byla to neskutečná pohoda… Okruh zapadlý v alpském údolí, všude okolo hory, hypermoderní tribuna do téhle idylky nakonec zvláště zapadala.

Na chvilku si odskočím ještě k samotnému Red Bull Ringu. Nic podobného jsem nikdy neviděl. Ne že bych závodní tratě obrážel každý víkend, na několika jsem však už byl, zázemí rakouského okruhu ale nemá obdoby. Výlet si můžete udělat vlastně jenom tak, ani nemusíte nutně vyrazit za konkrétními závody, za návštěvu určitě stojí už jenom jakési malé Red Bull muzeum v hlavní tribuně (samozřejmě nechybí fan shop). A pak je tu tisíc a jedna možností motoristického vyžití – čtyřkolky, škola jízdy s KTM X-Bow, motoškola, spolujízda v rallyeovém speciálu (Škoda Fabia S2000), v závoďáku z Nascaru… Záleží „jenom“ na tom, kolik jste si vzali na výlet peněz.

A zase hezky zpátky k Adrie Compact Plus SL. Ono vůbec není těžké najít v obytňácích zalíbení, i když jste podobně zpohodlnělí jako já. Komfort moderních obytných vozů je totiž naprosto srovnatelný s dobře vybaveným apartmánem, interiéry navíc bývají vyloženě útulné. V případě Compactu Plus SL je tedy vnitřek trochu menší, pro dva ale naprosto dostačuje.

Jako dodávka

Když jsem loni testoval integrovaný typ Adria Sonic Axess 1600 SL, menší změnu řidičských návyků to přece jenom chtělo. Za prvé vnější rozměry – délka skoro sedm metrů a hlavně šířka 2320 mm, to už je takový minibus. Problematický může být třeba i nájezd ke stojanu u menší benzinky, na parkování je samozřejmě potřeba odpovídající mezera. Životní nutností jsou pak parkovací senzory (minimálně ty zadní), nejlépe kamera. Ani jedním prvkem loňský sonic vybaven nebyl… Atypický a ne zrovna ideální byl také výhled z obytňáku, zejména přední část vozu se hodně špatně odhadovala, integrovaná karoserie končila kdesi daleko vepředu za hlubokou přístrojovou deskou.

Compact Plus SL byl nepoměrně… Dodávkovější. Zadní část sice notně přečuhuje a celková délka 6,6 metru taky není úplně zanedbatelná, zadní parkovací senzory však tentokrát nechyběly. A díky tomu, že v přední části je to vlastně normální ducato, dalo se s compactem jezdit vlastně úplně… Normálně. Jako s jenom trošku větší dodávkou. Zatímco v sonicu jsem si musel dávat pozor i na krajnice, tady bylo všechno v pohodě.

Na dálnici pak obytňák od adrie udržoval tempomatovou stotřicítku i ve stoupáních, dynamika menšího vozu se s integrovaným typem nedala vůbec srovnat. A to obě auta poháněl tentýž čtyřválec 2.3 MultiJet o výkonu 96 kW, půl tuny rozdíl jde však logicky strašně znát. I na spotřebě paliva. Se sonicem jsem dosahoval nižších rychlostních průměru, třeba na dálnici jezdil nejvýš 110 km/h, a stejně jsem se horko těžko dostával pod dvanáct. S compactem úplně v pohodě pod deset, a to jsem drtivou většinu času strávil právě na dálnici. A stotřicítkou.

Dlouhatánský zadní převis jsem při jízdě nijak zvlášť necítil, compact byl taky díky kratšímu rozvoru (3450 mm, sonic se natáhl až na 4035 mm) daleko míň uhoupaný. Počítá se taky ještě rozumná výška 2,8 metru (sonic skoro tři…), třeba na větve si tak nemusíte dávat až takový pozor.

Pro dva víc než luxus

Adria sice u modelu Compact Plus SL uvádí třímístnou spací kapacitu (uveze pak ještě jednoho kamaráda navíc), v luxusním pohodlí se však vyspí jenom dva. Zatímco „manželské“ lůžko v zadní části vozu nabídne kompletní komfort se vším všudy, třetí spáč se musí na přestavěném stolku přece jenom trochu uskromnit. A kdybyste chtěli i v řadě compact ještě víc místa, můžete si pořídit provedení „slide out“ – to pak zadní spací část vyjíždí po zaparkování z obrysu obytňáku.

Proč ne, ve dvou ale podle mě podobné prodloužení potřeba není. Spíš pocítíte celkově užší stavbu vozu, v uličce se nevyhnete, ani pokud jste před sezonou poctivě hubli do plavek.

Znovu mě dostávalo neuvěřitelné množství odkládacích schránek a nejrůznějších skrýší. Ani tentokrát jsem všechny neobjevil, při vrácení obytňáku prodejce otevřel třeba ještě schůdek vedoucí k zadnímu lůžku, na doklady se může hodit miniaturní schránka u bočního vchodu do vozu. Vtipné je také schované umyvadlo v koupelničce. Ta je opravdu maličká, do sprchového koutku jsem se málem ani já nevešel, koupelnu tak berte spíš jako nouzovku. Určitě je lepší využívat služeb kempů. A to umyvadlo je zakomponované do zrcadla! Stačí zmáčknout tlačítko, zrcadlo se „rozpůlí“ a umyvadlo pak jednoduše vyklopíte.

Podobně jako u dříve testovaného sonicu je pak neskutečně obrovský zavazadlový megaprostor v zadní části auta. Možná trochu překvapí, že na jeho obsluhu potřebujete zvláštní klíček, vůbec by mi nevadilo odemykat kufr klíčkem od zapalování. Dovnitř se pak ovšem vejde všechno myslitelné – klidně několik kol (ani rozmontovávat je nemusíte), zahradní nábytek nebo i skútr.

A proti sonicu, který byl hmotný už sám o sobě, toho můžete přibalit o dost víc. Už jsem zmínil, že sonic byl o půl tuny těžší, dostal se skoro na tři. A to už pak do tří a půl tunového limitu moc nezbývá. A když si vás pak takhle třeba v Německu vyčíhá policie a hezky převáží…

Proti sonicu mi možná trochu chyběly nožky v zadní části obytňáku. Sice se obsluhují manuálně, a když na ně zapomenete a rozjede se s nimi, škoda se počítá v tisícovkách. Zase ale takto zafixovaný obytňák nehoupe. S neukotveným autem je každý pohyb na posteli hodně cítit.

Cena? Už přijatelnější!

Opravdu to není úplně levný špás, tahle obytná auta. Při pohledu na perfektně zpracovaný a útulný interiér se ani není co divit. Každopádně, i s příplatkovou výbavou (třeba prosklené dveře do nástavby s moskytiérou a odpadkovým košem, boční okna s roletkami, TV držák…) se pohybujete kolem 1,7 milionu korun. Testovaný konkrétní kousek je už lehce jetý, na svém kontě má zhruba deset tisíc a v Karavanech Sedlčany vám ho prodají za nějakých 1,2 milionu. A to už zní docela hezky.

Nebo si můžete Adrii Compact Plus SL půjčit, v hlavní sezóně vás den vyjde zhruba na tři a půl tisíce, od poloviny září do půlky června zaplatíte o pět stovek míň.

Testovaný vůz s výbavou 1.718.130 Kč (Adria Compact Plus SL)

Plusy

Kompaktnější rozměry, jízda jako s běžnou dodávkou

Pro dva plnohodnotný komfort

Přijatelná spotřeba (do deseti litrů)

Minusy