BMW M5 - Raketová věda

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Mnichovská automobilka neohroženě pálí jeden most za druhým. Vzpomínáte, jak se všichni křižovali před příchodem přeplňovaných benzínových motorů? To samé se opakovalo s první předokolkou a před pár měsíci tomu nebylo jinak u nové generace M5. Ta totiž vůbec poprvé v historii dostala pohon všech kol. Rozhodně ne všechna ta radikální rozhodnutí se s odstupem času ukázala být krokem vpřed. Hvězdičky vám ale určitě naznačují, že tentokrát zůstanou oči suché i u ortodoxních příznivců.

Už výchozí model generace s kódovým označením G30 dokázal zvednout laťku jízdních vlastností ve třídě manažerských sedanů o pořádný kus nahoru. Standardní pětka s motorem 540i jezdí fantasticky, chválou jsme ale nešetřili ani u vznětových motorizací nebo přiostřených verzí s polovičatou příslušností k divizi M. Na samotném vrcholu potravního řetězce pak stojí královská verze M5. To nejlepší, co si v téhle řadě můžete koupit a zároveň také dost možná ten nejkomplexnější model, jaký BMW momentálně nabízí.

V utajení

Zrovna o uplynulém víkendu jsem viděl nejnovější Mission Impossible, kde se na moment mihne Tom Cruise i za volantem nové M5. Mimochodem skvělý snímek, který mě mimo jiné přesvědčil, že lepší auto pro tajného agenta byste jen těžko pohledali. Naživo je totiž M5 skutečně dost nenápadná. Svým dílem k tomu přispěla i nepříliš výrazná metalíza Moonstone, celkově však ani samotné tvary auta nenaznačují, jaká síla dřímá v útrobách.

Jasně, jsou tady jiné nárazníky, čtyři koncovky výfuku nebo obří kola, za kterými svítí zlaté třmeny a karbon-keramické kotouče. Na letmý pohled je to ale pětka jako každá jiná. Pokud nechcete dávat na odiv, že sedláte jeden z nejrychlejších sedanů planety, je to rozhodně plus. Pokud ne, budete muset zvolit vyzývavější odstín laku a pro jistotu i sáhnout do škatulky příplatkových karbonových doplňků z kategorie M Performance.

Karbon je mimochodem u této generace vůbec poprvé použit u střechy auta pro snížení těžiště. Ani tak ale nesmíte zapomínat, že M5 je pořádný kus auta s velkým motorem, komplikovanou technikou a luxusním interiérem. Není to tedy okruhová břitva, ale spíš pořádné bourací kladivo. Nemělo by vás tedy překvapit, že s řidičem na palubě nemá hmotnost daleko ke dvěma tunám.

Interiér auta je však naprosto lahodný. Obzvlášť v téhle kombinaci s koženým čalouněním z řady Individual, který svou karamelovou barvou vyloženě svádí k ochutnání. Výbava uvnitř dokonale naplňovala pojetí „All-in“, z příplatkové výbavy tady bylo snad vše, na co si náročný majitel může vzpomenout. Ventilovaná sedadla? Jsou tady. Dva displeje vzadu? Samozřejmě nechybí. Fantastické rádio Bowers and Wilkins? O jeho přítomnosti snad ani nepochybujete. Interiér byl úchvatným dílem na pohled i použití, tady se zabydlíte skutečně rychle a velmi rádi. Příjemné ovládání snad stokrát omílaného systému iDrive snad nemá smysl připomínat, obzvlášť v případě, že je tady spousta dalších věcí, které si zaslouží zmínit.

+

Třeba odlišnosti od klasické pětky, kterých vedle jiných materiálů není zas tak moc. Už při příchodu vás na výjimečnost auta nevtíravě upozorní sedadla s podsvícenými logy M5. Jsou výtečná, mají ohromné možnosti nastavení, skvěle obepnou tělo i při rychlé jízdě a nabídnou také výborný komfort.

Startovací tlačítko je netradičně červené, společně se speciálními tlačítky M1 a M2 na volantu. Za volantem si tak připadáte jako pilot stíhačky, jen s tím rozdílem, že tlačítka neodpalují rakety na pomalý hmyz v levém pruhu (snad v příští generaci), ale mění nastavení celého auta. Můžete si do nich uložit vlastní nastavení motoru, podvozku, řízení, převodovky, stabilizace, režimu čtyřkolky a dokonce i grafiku head-up displeje. Pak už jen stačí tlačítko dvakrát stisknout a M5 radikálně změní svůj charakter.

Tím posledním, co je tu jinak, je volič automatické převodovky. Kromě jiného tvaru má odlišnou kulisu řazení. Na samém vrcholu řadičky najdete tlačítko, kterým se mění mapy řazení. Nalevo od převodovky najdete nastavení jednotlivých prvků auta - motoru, převodovky a řízení. Můžete také otevřít nebo zavřít klapku ve výfuku a pro ty, kteří mají pro strach uděláno, tady nechybí tlačítko pro deaktivaci stabilizace.