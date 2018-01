BMW M760Li xDrive – Když potřebujete dvanáct válců

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Přiznám se, že z BMW 750Li testovaného prakticky přesně před dvěma lety jsem byl naprosto nadšený. Tehdy to byla ještě žhavá novinka a na autě fungovalo perfektně snad úplně všechno. Úžasný interiér, mimořádně silný a přitom docela úsporný motor, dokonale komfortní podvozek, vzhledem k velikosti překvapivá agilita. Jenom ten design karoserie mi přišel nějaký divný…

U dvanáctiválcového top modelu, navíc poprvé v historii sedmiček s vyhlášeným písmenem M v názvu, jsem byl nejvíc zvědavý na to, jestli se dokáže M760Li xDrive dostatečně vymezit proti už tak prakticky bezchybnému 750Li xDrive. Zkrátka, jestli bude opravdu hmatatelně lepší. Už jenom když se podíváme do ceníku, tak by M760Li mělo být lepší skoro násobně. Zatímco BMW 750Li xDrive koupíte za 3.170.700 Kč, top sedmička je dražší o 1,6 milionu!!! Na M760Li si tak připravte minimálně 4.738.500 Kč! A to už jsou i v luxusním segmentu jenom těžko představitelné peníze.

Na druhou stranu, výbava absolutního vrcholu je proti osmiválcové verzi bohatší (navíc třeba laserové světlomety, natáčecí zadní náprava, ventilované přední i zadní sedačky včetně masážní funkce, M paket, dvacetipalcová litá kola…), však taky v porovnání s jinými novinářskými BMW nakynula příplatková výbava vlastně ještě relativně „rozumně“. Zvlášť s přihlédnutím k základní nemístné cenovce. Příplatků nakonec bylo bratru za 960.000 Kč, a to ještě mezi nimi figuruje metalíza za neskutečných 211.511 Kč. Vím, pohybujeme se v luxusním segmentu, ale fakt dvě stě tisíc za barvu? Navíc, nevím jak vy, ale já vidím celkem obyčejný stříbro-šedý odstín. Asi by mě při pohledu na testovanou dvanáctiválcovou sedmičku nenapadlo, že lak Pure Metal Silver pochází z individuálního programu BMW, klidně bych jej považoval za standardní metalízu. Mimochodem, za tu se u sedmičky připlácí třicet tisíc.

Sport, nebo luxus?

Dvanáctiválcovou sedmičku si můžete koupit buď v testované sportovní specifikaci, která se i díky standardnímu M paketu snaží tvářit agresivněji, nebo sáhnete po decentnější variantě V12 Excellence (tahle střídačka je zdarma, za V12 Excellence se nepřiplácí nic). K víc než pětimetrové limuzíně mi daleko víc sedí Excellence styl, nepochopil jsem, proč bych měl chtít se sedmičkou sportovat. I když, jak si přečtete v jízdní stati, nejen na poměry luxusní třídy to sportování dvanáctiválcové sedmičce vlastně docela jde.

Opticky bych však dal přednost verzi Excellence, však se podívejte na srovnání do galerie. Sice bych stále nemohl říct, že se mi největší BMW líbí, ale všechno lepší než ten velmi výrazný M paket. Obešel bych se taky bez plaketky V12 na boku karoserie, koneckonců, že bych zapomněl, co mám pod kapotou, opravdu nehrozí. Připomínka V12 se objeví po otevření dveří na prahových lištách a pak ještě za voličem iDrivu. Holky, čumte, mám dvanáctiválec!

Z individuálního programu BMW pochází také čalounění kůží Merino, odstín se jmenuje Tartufo/Black. A stojí necelých dvě stě tisíc. Sice nevidím důvod, proč by mi neměla stačit standardní Nappa, ale asi kdyby holky náhodou neslyšely na ten dvanáctiválec…

+

A ještě tady máme paket Executive Lounge za sto čtyřicet tisíc, který umí zadní pravou sedačku přeměnit v nefalšovanou lenošku. V tu chvíli tedy před vámi nesmí nikdo sedět, abyste si na spolujezdcovo opěradlo mohli odložit nožky, nic komfortnějšího v automobilovém světě ale asi už nevymyslíte. Osobně jsem byl nejnadšenější z prachových opěrek, nic ani přibližně pohodlného jsem pod hlavou nikdy neměl.