Škoda Kodiaq RS - Výborný kompromis

Po prezentaci na hladkých španělských silničkách se Škoda Kodiaq RS dostává do Česka. Jak si na dvacetipalcových kolech poradí s českými silnicemi? A dává vůbec obří sedmimístné SUV ve sportovní verzi nějaký smysl? To bylo to hlavní, co mě od posledního rendez-vous zajímalo. Na začátku se ale pojďme podívat, jak nejrychlejšího medvěda vlastně poznat.

Odlišit Kodiaq RS od verze Sportline dá totiž poměrně dost práce. O poznání jednodušší je to v případě, kdy je auto vyvedeno v modré metalíze Race. Ta je unikátní pro verzi RS a autu v kombinaci s černými doplňky náramně sluší. V jiných odstínech budete muset svůj zrakový systém zaměstnat o poznání více.

Přední část mají oba sportovní deriváty prakticky stejnou, liší se jen tvarem mřížky pod značkou. Zatímco Sportline má uprostřed vodorovnou linku, u RS po stranách klesá dolů a na bocích se objevují lesklé černé lišty. Stejná je mřížka chladiče, pochopitelně až na logo RS s červeně ztvárněným písmenem V.

Kola jsou standardně dvacetipalcová a zpoza nich vykukují červené třmeny brzd. Samotné brzdy se zásadně nezměnily, do předních kotoučů o průměru 340 milimetrů se zakusují jednopístkové třmeny, potud vše při starém. Ovšem vzadu jsou kotouče zvětšené na 310 milimetrů.

Povědomý vám bude nejrychlejší kodiaq i při pohledu zezadu. Ve stylu ostatních sportovních škodovek se v horní části zadního nárazníku objevuje široká odrazka. A poznáte ho i podle opravdových výfukových koncovek, byť zplodiny vychází jen z té levé. Co už dost dobře neuvidíte, je systém Dynamic Sound Boost. Jak už název vypovídá, má co do činění se zvukem motoru. Na rozdíl od Octavie RS ovšem nemění zvuk v kabině, nýbrž zvuk zvenčí, který pochopitelně prostupuje i do interiéru.

Díky tomu, že jde o elektronicky řízený systém, který s výfukovým potrubím není mechanicky spojen, je možné jeho intenzitu regulovat. V režimech Eco zvuk motoru není nijak přikrášlený, v komfortním módu už se jednotka začne decentně projevovat, na hlasitosti přidá v režimech Normal a Snow, nejhlasitější je pochopitelně v režimu Sport. V individuálním režimu si zvuk (a další parametry) pochopitelně můžete zvolit podle libosti.

Ani po těch několika dnech strávených za volantem nemůžu říct, že by se mi onen přikrášlený zvuk líbil. V mém okolí ho ale slyšelo hned několik lidí a v drtivé většině případů sbíral kladné hodnocení. Nejčastěji ho přirovnávali k pětiválcovým modelům od Audi, což pro kodiaq rozhodně není špatná vizitka.

Interiéru vládne červená a černá

V interiéru se červenou nití opravdu nešetřilo. Objevuje se prakticky všude - na volantu, voliči automatické převodovky nebo sedadlech. Jinak se toho uvnitř příliš nezměnilo, ne ve srovnání s verzí Sportline, ale není to na škodu. Přední sedadla jsou výborná, jejich výrazné bočnice tělo skvěle podrží i při rychlejší jízdě a přitom velmi dobře obstojí i z hlediska pohodlí. Sportovní atmosféru tady umocňují dekory imitující karbon či černá stropnice. Celkově je interiér velmi útulný a kvalitně zpracovaný, tady není moc co vytknout.

Snad jen pro formu je třeba zmínit, že interiér je nadprůměrně prostorný. Platí to jak v podélném, tak i v příčném směru. Konkrétní kus měl tři řady sedadel (+ 18.000 Kč), zadní dvě místa jsou ale určena hlavně dětem, dospělý by zde delší čas trávil asi hodně nerad. Standardně zavazadelník poskytuje 520 až 715 litrů v závislosti na pozici druhé řady sedadel. V sedmimístném obsazení se zavazadelník smrskne, byť na pořád slušných 230 litrů.

Kromě toho, že třetí řada sedadel ukousne něco málo ze zavazadlového prostoru, přidá i desetinku ke zrychlení a ubere jeden kilometr z maximální rychlosti. Na druhou stranu můžete říkat, že vaše auto drží rekord na Nürburgringu mezi sedmimístnými SUV…

