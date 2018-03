Toyotu Avensis patrně čeká konec. Důvod uhodnete...  

Toyota Avensis by se mohla stát další obětí klesajícího zájmu evropských zákazníků o vozy střední třídy. Automobilka zvažuje, že by v Británii ukončila její výrobu, což by znamenal konec tohoto modelu, a to jak sedanu, tak kombi. Důvodem jsou jeho nízké prodeje.

komentoval spekulace o možném konci Avensisu tiskový mluvčí Toyoty pro britský magazín Autocar. Šéf evropského zastoupení značky Johan van Zyl pak již dříve uvedl, že ještě není rozhodnuto o tom, jaká bude budoucnost tohoto modelu.

Zájem evropských zákazníků o vozy střední třídy totiž klesá, a to hlavně na úkor SUV. Server Carsalesbase tvrdí, že za rok 2017 se na evropských trzích prodalo 542.947 aut segmentu D, o 13 % méně než o rok dříve.

Ještě rychleji přitom padají prodeje Avensisu. Loni v Evropě prodaných 25.319 kusů je meziroční pád o 28 %.

Na tom ale může mít vliv i jistá zastaralost auta. Současný Avensis je na trhu již od roku 2009, od té doby sice prošel dvěma facelifty, přesto jsou na trhu mnohem modernější konkurenti.

Automobilka to už ale řešit podle všeho nebude, místo toho zvažuje, jaký model bude v britské továrně Burnaston vyrábět místo Avensisu. Nabízí se třeba nová generace sedanu Corolla, která vznikne na bázi nového Aurisu připravovaného pro rok 2019.

Ať už se v Burnastonu bude vyrábět cokoliv, je patrné, že Avensis není první a ani poslední obětí klesající popularity střední třídy. Honda z toho důvodu již v Evropě přestala prodávat Accord, postupně skončily i Fiat Croma, Suzuki Kizashi nebo Seat Exeo. Do budoucna by prý mohl skončit i Ford Mondeo, který by v takovém případě byl nahrazen nějakým SUV.

A objevila se také zpráva o možném konci Škody Superb s tím, že by Octavia v nadcházející generaci ještě vyrostla, místo „velkého kompaktu“ by se stala „malou střední třídou“ a Superb tak nepřímo nahradila. To už jsme ale spíše v rovině spekulací...