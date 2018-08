V Janově se zřítil most, podle záchranářů jsou desítky mrtvých

Ředitel záchranné služby Francesco Bermano řekl agentuře Adnkronos, že neštěstí způsobilo smrt desítek lidí. V sutinách je podle záběrů rozdrcených několik vozidel.

Podle prvních zpráv zřícení části stavby i s pilířem způsobil sesuv půdy. Mostní vozovka se zřítila během prudkého deště, uvedl server RaiNews.

Agentura ANSA uvedla, že se zhroutila zhruba 100 metrů dlouhá část mostní vozovky.

Most vede přes nákupní centra, továrny, několik obytných domů, železniční trať do Milána a řeku Polcevera. Úroveň vozovky je ve výšce 45 metrů. Stavba pochází ze 60. let minulého století.

Na místě jsou požárníci, policie a záchranná služba.