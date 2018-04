V Nošovicích jsme si postavili testovací auto. Co všechno předchází prvnímu vyjetí na silnice?

Před nějakými deseti lety jsem prvně navštívil velkou automobilovou výrobnu, tehdy šlo o kolínské TPCA . Ve stejný čas už kousíček od Nošovic rostl areál Hyundai Motor Manufacturing Czech, jenž se během relativně krátké historie vypracoval na jeden z nejdůležitějších podniků nejen v daném regionu, ale celé České republice.

Jak jistě víte, nedávno jsme dostali příležitost tuto výrobnu navštívit. Primárně jsme akci využili pro otestování novinek v podobě Hyundai i30 N a N Performance, nepohrdli jsme ale ani možností navštívit samotnou továrnu, na chvilku tu zajeté zaměstnance vystřídat a vyzkoušet si jejich pracovní náplň. Některé pozice jsou brnkačka, při jiných už se slušně zapotíte. O tom ale později…

Pár čísel na úvod

Ještě před samotným vrhnutím se do výroby našeho testovacího exempláře pár čísel na úvod. Slova o tvorbě auta berte samozřejmě s nadsázkou, vždyť zhotovení jednoho vozu trvá 21 hodin, přičemž nepočítáme finální kontroly a testování na okruhu.

Areál HMMC začal nedaleko Nošovic vyrůstat v roce 2007, o rok později už na linkách běžel zkušební provoz produkující model i30. Sériová výroba se v plné parádě rozjela 3. listopadu 2008. Areál však není zasvěcen jen samotné automobilce, na pozemku o dvě stě hektarech kooperují i subdodavatelé a další firmy. Společně s Hyundaiem přišlo do České republiky dalších dvanáct korejských společností, což dohromady dalo nějakých 12.000 pracovních míst.

Roku 2010 přesáhla produkce 200.000 kusů, o rok později spustilo vedení třísměnný provoz. V roce 2013 zhotovila továrna miliontý vůz, o tři roky později už to byl dvoumiliontý. Netřeba velkých matematických znalostí, abychom se dopracovali k závěru, že co nevidět oslaví v Nošovicích další jubilejní kousek.

Ještě před startem samotné výstavby bylo přesazeno 1100 stromů a keřů. Aktuálně automobilka ve své výrobně zaměstnává 3287 zaměstnanců, z čehož sedmnáct procent tvoří ženy. V roce loňském opustilo výrobní linky 356.700 automobilů. Součástí areálu je i převodovkárna o rozloze 32.000 metrů čtverečních, v níž pracuje 227 strojů a robotů. Ta vyprodukuje 530.000 převodových ústrojí ročně. A kam s tím vším? Do jedné z 66 exportních zemí, které nošovická výrobna aktuálně zásobuje. Nejde přitom jen o evropské státy, ale i Afriku či Blízký východ.

A co všechno už tady spatřilo světlo světa? V letech 2008 až 2011 produkovala továrna první generaci zmiňovaného modelu i30, na nějž v letech 2012 až 2016 navázala generace druhá. Mezitím tu vznikal i model ix35 a v letech 2009 až 2011 také Venga sesterské automobilky Kia. Aktuálně koupíte Made in Nošovice modely ix20, i30 (včetně kombi, liftbacku a ostrého N) a SUV Tuscon.

Jak se staví auto

Tolik k teorii nabiflované z připravené prezentace, teď už se ale blížíme k samotné výrobě. Společně s kolegou jsme nafasovali pracovní oblečení, nedílnou součástí na některých postech jsou i ochranné brýle či speciální rukavice. Jedny takové jsme dostali hned na prvním stanovišti, to proto, abychom se při leštění formy nepořezali. Práce sice vypadá jednoduše, ale jak ostatně slyšíte ve videu, děláte ji celou směnu. Je tedy nesmírně důležité „umět“ se hýbat a pracovat se strojem tak, aby vás už o první přestávce nebolela záda.

Po naleštění a vytvarování se dostáváme ke kontrolní proceduře. Sem zamíří každý pětadvacátý díl karoserie. Kontroluje se kvalita materiálu, ale i počet otvorů. Pokud je spatřena nějaká závada, dává se daný kus stranou. V drtivé většině případů je ale vše v pořádku a díly pak putují zpátky do výrobního procesu. Máme-li zhotovené základní komponenty, je na čase je sestavit v jeden celek. Tady přebírají úlohu stroje, hodně z nich zhotovila přímo společnost Hyundai. Při běžném tempu vytvoří linky 66 automobilů za hodinu.

HMMC v Nošovicích: informace o jednotlivých částech Areál Zajímavosti Lisovna 19.400 m², dva lisy o tlaku 5400 tun Převodovkárna 32.000 m², 227 strojů a robotů Svařovna 44.552 m², 306 robotů Lakovna 71.080 m², tři patra, 52 robotů Finální montáž 106.200 m², 230 pracovních operací Hysco subdodavatel karosářského plechu Mobis subdodavatel, předmontáž modulů Dymos subdodavatel, výroba sedadel

Když je základ hotový, spojí se karoserie s podvozkem. Na těchto místech pracují zásadně muži, což je vzhledem k náročnosti vcelku logické. My se ale přesouváme dále, kde už na nás čeká lidská (nebo spíše mravenčí) práce. Jednou z takových pozic je implementace kabeláže do dveří. Je ji třeba provléknout danými otvory a zároveň správně upevnit. Zatímco mě to zpočátku nějaký čas zabere, zkušený zaměstnanec stihne obsloužit jedny dveře v řádech jednotek sekund.

Dalšímu postu už zase dominují křehké dívky, jde totiž o připevňování log automobilky a označení daného modelu na záď. Aby byl symbol rovný, používají se speciální šablony, které umístíte na karoserii. I když to vypadá jako brnkačka, ani tohle není během prvních pokusů žádná legrace. Naštěstí to ale zvládám, aniž bych zastavil provoz linky.

Za odměnu si během desetiminutové pauzy dopřávám kafe a krátký odpočinek. A kdybych měl zájem, můžu využít i služby důvěrníka, jenž je přítomen v každé hale. Kromě soukromých strastí vám může pomoci i při problémech s nadřízeným či s plněním daňového přiznání. Zaměstnaneckých výhod ale Hyundai nabízí celou řadu. Z benefitů vypíchněme možnost vyzkoušení korejské kuchyně, návštěvu přilehlého fitcentra pod dohledem profesionální trenérky či účast v tovární fotbalové lize. Krátce jsme pohovořili i se samotnými zaměstnanci a dle vlastních slov jsou ve firmě opravdu spokojeni. Jeden z nich tu dokonce pracuje už od samotného spuštění výroby.

Postupujeme linkou, auta konečně začínají vypadat jako auta. Další stanoviště už se nachází na samotné kontrole hotového kousku. Sem vůz zamíří s osmi litry paliva (čtyři v nádrži, další čtyři zaplní trubky rozvodu) a všemi dalšími provozními kapalinami. Poprvé tak automobil nastartujeme a vyzkoušíme základní funkce včetně troubení, světel či ostřikovačů. Je-li vůz v pořádku, míří na kontrolu geometrie a posléze na přilehlý testovací okruh.

My jsme se svezli ostrým hatchbackem i30 N, jenž 3,3 kilometru dlouhou trať projíždí oproti ostatním sourozencům hned dvakrát, aby se řádně vyzkoušely všechny systémy. Pět až deset procent vozů dále míří na letiště v Hradci Králové, kde probíhají další náročné jízdy. Náš testovací exemplář obstál, tudíž nám nic (kromě špatného počasí) nebránilo v regulérním redakčním testu. Připomenout si jej můžete v našem starším článku . A na co se v Nošovicích těšit v budoucnu? Odpověď zatím neznáme. Stroje uvnitř prý ale klidně zvládnou i stavbu aut s alternativními pohony…