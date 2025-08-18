Nejvýkonnější, ba fenomenální. Lamborghini představilo limitku Fenomeno
Devětadvacet šťastlivců postaví do své garáže speciální Lamborghini Fenomeno, které nabídne 1.080 koní, aniž by mělo byť jediné turbodmychadlo.
Automobilka Lamborghini nemá nikdy daleko ke stavbám speciálních edic svých „běžných“ modelů, které své dárce orgánů příliš nepřipomínají. Nejnovější žlutočerný model s názvem Fenomeno je přesně tímhle.
Firma sama ho označuje jako „few off“ – že jich vznikne pár kusů. Ten počet je konkrétně 29 a není to jen tak nějaká specialitka. „Nastavujeme nový, autentický a odvážný směr pro náš designový jazyk,“ nechal se slyšet Mitja Borkert, šéfdesignér značky. „Je to nečekaně elegantní vesmírná loď, vyrobená kompletně z karbonu, ale věrná našemu dědictví,“ dodal.
Tím dědictvím je atmosférický dvanáctiválec o objemu 6,5 litru, který dává 835 koní (614 kw) v 9.250 otáčkách, jen 250 ot. pod maximem, a 725 newtonmetrů v 6.750 otáčkách. Je oproti revueltu, na němž je fenomeno založeno, výkonnější díky úpravě ventilového ústrojí.
Není tu ale sám – stejně jako v případě revuelta tu pracují celkem tři elektromotory. Dva z nich otáčí předními koly a každý nabídne 300 Nm, třetí je součástí přepracované osmistupňové dvouspojkové převodovky. Jeho hlavním úkolem je vyrábět elektřinu pro přední elektromotory a 7kWh baterii. Maximální kombinovaný výkon je 1.080 koní, tedy 794 kW.
Dynamické parametry těmto číslům odpovídají – zrychlení z nuly na 100 km/h zabere 2,4 sekundy, na dvoustovce jste za 6,7 s a maximálka je podle automobilky nad 350 km/h. Ve vysokých rychlostech samozřejmě výrazně pomáhá přepracovaná aerodynamika s novými průduchy vpředu či dveřmi, které směrují vzduch k velkým nasávacím otvorům po stranách vozu. Ty mají fungovat podobně jako otvory typu NACA, které měl původní countach a vyznačují se minimálním narušením obtékání vzduchu kolem karoserie, ale zároveň efektivním nasáváním.
Brzdový systém využívá technologii z programu LMDh, tedy z prototypů vytrvalostních závodů. Odpružení je manuálně nastavitelné, ale také adaptivní, reagující na zrychlení, různá přetížení i natočení volantu. Vůz také s ohledem na aktuální situaci volí přísun síly na jednotlivá kola.
Fenomeno je zatím poslední specialitka od sant’agatského Centra Stile. Tuto nepravidelnou sérii odstartoval reventón před téměř dvaceti lety, následovaný modely Sesto Elemento, Veneno, Centenario, Sián či reinkarnovaný Countach. Automobilka ho představila na výstavě The Quail v rámci Týdne aut v Monterey a neuvedla ani cenu, ani zda je ještě nějaký kus z oněch devětadvaceti k mání.
zdroj: Lamborghini