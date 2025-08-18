Gordon Murray přenesl McLaren F1 GTR do moderní doby. Vznikne pět kusů pro jednoho majitele
Legendární tvary, moderní technika a atmosférický V12. Gordon Murray S.1 LM se hlásí k odkazu Le Mans 1995.
Značka Gordon Murray Automotive představila na Monterey Car Week kreaci, která vznikne v pěti kusech a všechny zamíří k jedinému klientovi. Na svou velikost má výrobce poměrně pestré portfolio, přesto v něm chyběl ryze okruhový model. Až doteď. Novinka nese název S.1 LM a je postavená na základě nejvýkonnějšího modelu T.50, ale prošla rozsáhlou proměnou.
Design je moderní reinterpretací Murrayova třicet let starého dítěte – McLarenu F1 GTR, který v roce 1995 ovládl vytrvalostní závod v Le Mans. Následně vznikla pětice silničních verzí LM v GTR stylu s vidlicovým dvanáctiválcem, který nebyl krocen závodními předpisy. Představený vůz je druhým kusem divize Gordon Murray Special Vehicles, zaměřené na exkluzivní a výjimečné vozy.
Je až neuvěřitelné, jak citlivě se podařilo typické křivky F1 GTR proměnit do moderní podoby na již hotovém šasi. Hrdinu z devadesátek snadno poznáme podle klenutých předních blatníků, předního nárazníku rozděleného na tři části a centrálního otvoru v kapotě. Tenká LED světla přinášejí nenásilnou dávku moderny.
Na boku poznáváme typický aerodynamický tunel v přední části dveří, závodní zpětná zrcátka a centrální střešní tunel vedoucí chladný vzduch k motoru. Ten zároveň rozděluje zadní okno na dvě poloviny. Bez povšimnutí nezůstanou ani tradiční pětipaprsková kola, obří zadní spoiler a spodní difuzor ukrývající čtveřici centrálně umístěných koncovek výfuku. Pomyslnou tečkou jsou čtyři kulatá světla a středový průhled do motorového prostoru.
Tam najdeme atmosférický vidlicový dvanáctiválec se zvětšeným objemem na 4,3 litru a výkonem 515 kW. Navzdory modernímu pojetí se zde stále spoléhá na šestistupňovou manuální převodovku. Zato karoserie s řadou aerodynamických prvků a okruhovým zaměřením bude produkovat velké množství přítlaku. Tomu odpovídá i podvozek, který má dosud nejtvrdší nastavení.
Interiér ctí třímístnou konfiguraci se sedadlem řidiče uprostřed. Zdá se, že čalounění bude možné personalizovat, stejně jako některé části futuristické palubní desky s centrálním budíkem otáčkoměru.
