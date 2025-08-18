Automobilový průmysl v Británii míří do zkázy. Už je na půlce produkce Česka
Jen málo zemí se na vývoji automobilů podepsalo tak silně jako Velká Británie. Její automobilky byly vždycky trochu specifické, ale legendárních modelů tam vzniklo nespočet. Dnes je situace zásadně jiná a místní experti se obávají, že průmyslu hrozí úplný konec.
Velká Británie bývala jedním z největších výrobců automobilů na světě. Vznikaly tam slavné modely jako Mini, Land Rover Defender, Range Rover, Lotus 7, McLaren F1 a mnoho dalších legend. Jenže tyhle časy jsou dávno pryč a co Britům nezkrachovalo, to koupili Němci, Číňané nebo Indové.
Rolls-Royce a Mini dnes patří BMW a Bentley Volkswagenu, výroba zůstala v Británii částečně. Mini doma zůstala jen u těch nejmenších spalovacích modelů, Countryman je německý a elektrická Mini čínská. Land Rover a Jaguar patří indické Tata Motors a zde se už také výroba přesouvá i jinam. Továrny v Británii zůstaly, ale třeba nový defender a discovery se vyrábějí jen na Slovensku. Lotus dnes patří pod Geely, které nechalo výrobu spalovací Emiry v britském Hethelu, elektrické modely jsou však už čínské. McLaren je vlastněn firmou z Abú Dhabí, výroba ale zjevně zůstává v Británii. Otázkou jsou budoucí modely, které asi budou sdílet techniku s čínským Nio. I výrobce legendárních londýnských taxíků je dnes Čínský. LEVC patří pod Geely a výrobu má v Británii i Číně.
Horší je situace se značkami MG, Rover nebo LDV. Ty zamířily do čínských rukou a kompletně se přestěhovaly do Číny. MG je dnes úspěšné i v Evropě, kde prodává i modely Roewe, což je současné jméno Roveru. LDV je někde aktivní pod svou původní značkou a někde jako Maxus, výroba je pouze čínská. Británii stále zůstávají spousty malých výrobců sporťáků, i těch však ubývá. A třeba takový nepříliš známý Tiger je dnes značkou SUV, která jsou opět vyráběna v Číně.
A tak se stalo, že produkce aut v Británii za první letošní půlrok klesla na 417.000 aut, nejméně od roku 1953. Za celý rok se očekává výroba asi 755.000 aut, což je méně než za pandemie. Pro srovnání – v Česku loni vzniklo 1.458.892 aut a na Slovensku 993.000 aut. Automobilový sektor přitom do rozpočtu země přispíval více než 20 miliard liber a ještě v roce 2023 zaměstnával téměř 200.000 lidí. A ještě v roce 2016 se v Británii vyrobilo více než 1,8 milionu aut, nejvíce od roku 1999.
Důvodů pro to je více a zahrnují covid i brexit, tím důležitým je, že Británie je dnes prostě příliš drahá. I když jsou nižší než v některých jiných západoevropských zemích, zejména v Německu, jsou přibližně dvojnásobné oproti úrovni, kterou vidíme ve středoevropských státech, jako je Polsko, Slovensko a Maďarsko. Pak jsou tu náklady na energii. Britští výrobci v současnosti platí jedny z nejvyšších cen elektřiny na světě. „Automobilky působící ve Spojeném království mají také továrny v Evropě a jinde, takže pro ně není těžké najít náhradu za svou výrobu ve Spojeném království,“ vysvětluje Felipe Munoz ze společnosti JATO Dynamics.
Carlos Tavares, bývalý generální ředitel společnosti Stellantis, už dříve kritizoval náklady na výrobu automobilů ve Spojeném království a severní Evropě – a zároveň uváděl továrnu společnosti v marockém městě Kenitra jako vzor efektivity. Minulý rok právě Stellantis zavřel továrnu v Lutonu, kde vznikaly vozy značky Vauxhall, ale také dodávky pro exportní trhy. V roce 2021 svoji místní továrnu uzavřela Honda a o rok dříve zde motorárnu zrušil Ford.
Andy Palmer, který byl dříve generálním ředitelem Aston Martinu, věří, že celý ekosystém výroby automobilů může přežít jen tehdy, pokud si udrží svůj současný rozsah. „Existuje kritická masa zaměstnanosti,“ vysvětluje. „Jakmile se dostanete pod tuto hranici, vidíte, jak se všechno začne rozpadat. Nemáte vysokoškolské kurzy, nepřicházejí lidé z leteckého průmyslu, nemáte přísun kvalifikovaných inženýrů, který umožňuje existenci luxusních firem, a tak dále.“
A tento řetězový efekt by mohl zasáhnout regiony, které už teď čelí problémům. „Když se podíváme na části Spojeného království, kde jsou automobilové továrny, často jde o znevýhodněné regiony,“ říká David Bailey, profesor podnikové ekonomiky na Birmingham Business School. „Ztráta těchto kvalitních pracovních míst by měla velký dopad na mzdy pracovníků a také následný efekt v podobě multiplikátoru na místní ekonomiku.“ Má obavy také z toho, co už bylo ztraceno. „Řekl bych, že jsme toho už nechali odejít příliš mnoho. Myslím, že jakmile je to pryč, je to pryč nadobro.“
