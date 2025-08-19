Jedna z nejrychlejších předokolek je v sériovém stavu vzácnost. Tato může být vaše
Dodge Neon SRT-4 je dodnes na seznamu deseti nejlépe zrychlujících aut s předním pohonem testovaných magazínem Car and Driver. Většina jich podlehla tuningu, tento nenápadný exemplář však nikoliv a je na prodej.
Cokoliv, co má pouze přední pohon a zvládne zrychlit na 100 km/h za méně než 6 sekund, se musí brát vážně. Takhle rychle se na stovku dostanou extratřídy předokolek jako Honda Civic Type-R, Renault Mégane R.S. nebo Mini Cooper JCW – ty nejlepší ostré hatchbacky z posledních pár let. A taky jedna zhruba dvacetiletá malá „amerika“ – Dodge Neon SRT-4.
Kompaktní sedan jménem Neon, prodávaný u nás jako Chrysler s nanejvýš dvoulitrovým řadovým čtyřválcem, dostal v USA v posledních letech své výroby 2,4l motor s turbodmychadlem a samosvorný diferenciál. Parametry na dnešní dobu nejsou nic extrémního, motor dával 233 koní a 339 Nm.
S relativně nízkou hmotností, téměř přesně 1,3 tuny, to však znamenalo zrychlení na stovku za 5,9 sekundy. „Americká stovka“ 60 mph (97 km/h) proběhla dle testu Car and Driver dokonce za 5,3 sekundy, což znamená, že je Neon SRT-4 dodnes na seznamu desíti nejrychlejších předokolek, kterému tento magazín změřil zrychlení.
Neon SRT-4 se během let, jak jeho cena klesala, postupně stával terčem tuningu. Pomohlo, že dostat z motoru hodně přes tři stovky koní nebyl velký problém, 2,4l čtyřválec EDV/EDT snáší zvyšování výkonu poměrně dobře. S přídavkem turbodmychadla totiž dostal oproti atmosférické verzi EDZ také zesílený blok, olejové čerpadlo s větším průtokem, tvrdší klikovou hřídel, tlustší šrouby hlavy válců, písty z hliníkové slitiny od Mahle, které chladily olejové trysky, a kované ojnice.
S oblíbeností Neonu SRT-4 u tunerů je ovšem postupně čím dál náročnější najít kus v sériovém stavu. Takže když se nějaký objeví, jako např. tento stříbrný na aukčním webu Bring a Trailer, fanoušci mají pádný důvod zkoumat obsah prasátka.
Tento konkrétní stříbrný kus je na prodej v St. Louis v Missouri s 82 tisíci najetými kilometry. Fotografie ukazují na nádherný stav vyjma jedné drobné trhliny v sedačce. Právě sedačky jsou jedinou věcí, která by mohla potenciálního zájemce odradit – jsou to sedačky z běžného neona, které byly pro SRT-4 základními. Sesle s hlubším bočním vedením byly za příplatek, i tyto základní však – hovořím z vlastní zkušenosti, trvající zhruba 100 tisíc kilometrů – mají boční vedení jakž takž použitelné pro dynamickou jízdu na okreskách.
Tento nádherný a dnes už velmi vzácný neon je k mání v aukci. Cena aktuální v době přípravy článku je 10.500 dolarů, tedy 220 tisíc korun. Nezbývá než doufat, že nový majitel zachová tento vůz v sériovém stavu. Pokud ano, jeho cena klesat určitě nebude.
zdroj: Bring a Trailer | zdroj videa: Dodge