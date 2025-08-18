Tohle ferrari je jedno z pouhých dvou vyrobených. Stanovilo nový rekord
Ferrari F50 kdysi bylo otloukánkem, z řady důvodů nejméně oblíbeným i ceněným vrcholným modelem Ferrari. V poslední době však začínají jeho ceny růst a historie tohoto žlutého kusu rekordní sumu zcela opravňuje.
Kolik kusů nějakého auta by mělo být nanejvýš vyrobeno, abyste ho považovali za vzácné? Tisíc, dva tisíce, deset tisíc? V rámci automobilové flotily celého světa jsou taková čísla kapkou v moři. Počty vyrobených kusů u skutečně vzácných aut se však počítají na prstech jedné ruky.
Pouhé dva prsty by vám stačily na spočítání Ferrari F50 vyrobených v americké specifikaci a originálně nalakovaných ve žluté barvě Modena. Jedno z nich si jako nové objednal velikán světa módy Ralph Lauren – a právě tento kus změnil majitele na aukci pořádané domem RM Sotheby’s při letošním Týdnu aut v Monterey v Kalifornii.
Samotné Ferrari F50 je relativně vzácné, mnohem vzácnější než předcházející F40 – vzniklo ho jen 349 kusů. 55 z nich bylo vyrobeno v americké specifikaci s třetím brzdovým světlem, oranžovými předními obrysovkami a bočními obrysovkami patřičné barvy, elegantně zakomponovanými do černé linky táhnoucí se po bocích vozu. A z těchto 55 kusů byly jen dva žluté.
Ralph Lauren dostal svůj kus v roce 1995 a nechal si ho osm let, do května 2003. Tehdy, s najetými zhruba 5.300 km, ho koupili dosavadní majitelé, manželský pár žijící ve Sterlingu ve Virginii. Jsou to fanoušci Ferrari i závodníci – oba závodili v zákaznické sérii Ferrari Challenge.
Žlutou F50 ukázali na dobročinné přehlídce Nadace pro prevenci popálenin v roce 2005 a na Cavallino Classic a floridském festivalu Celebration Exotic Car v roce 2009. Tehdy také vůz získal certifikát Ferrari Classiche prokazující jeho původnost. A podle dostupných informací to bylo naposledy, co se ukázal na veřejnosti.
Až do nynějška, kdy se pár z Virginie rozhodl žlutou F50 prodat. S proběhem zhruba 8.700 km ji nabídl v již zmíněné aukci a odhad prodejní ceny zněl na 6,5–7,5 milionu dolarů (136–157 milionů korun). Už to by byl rekord pro model F50, jehož ceny v poslední době začaly raketově růst a pomalu dohánět F40 i Enzo. Výsledná suma však odhad předčila s hodnotou 9,245 milionu dolarů, tedy 193,8 milionu korun.
Dosavadní rekordní částka 5,532 milionu dolarů (115,97 milionu korun) za Ferrari F50 tak byla překonána o 67 procent.
zdroj info & foto: RM Sotheby's | zdroj videa: Ferrari