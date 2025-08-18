Martin Vaculík předvádí velkou zbraň VW Golf R na okruhu v Mostě
Jsem fascinován technikou a některé věci lze bezpečně předvádět jen na uzavřených tratích, proto mě v dnešním videu uvidíte za volantem Volkswagenu Golf R Black Edition na Autodromu Most.
Model R existuje od Volkswagenu Golf již v páté generaci – poprvé jej přinesla čtyřka, tehdy ještě s 3,2litrovým motorem VR6. Od šesté generace dále pod kapotou sídlí přeplňovaný čtyřválec 2.0 TFSI od Audi – nejdříve v generaci EA 113 s rozvodovým řemenem, poté už EA 888 s rozvody poháněnými řetězem. Tak je tomu i v osmé generaci, která používá čtvrtou verzi agregátu řady 888. Od loňského faceliftu je výkon standardně 245 kW (dříve jen se sadou Performance, jinak 235 kW) a točivý moment vrcholí hodnotou 420 Nm.
Modely Volkswagen R jsou tradičně proti GTI výkonnější, rychlejší v přímém směru a mají pohon všech kol. Ovladatelností a ochotou zatáčet s nimi však prohrávaly. Poslední erko se to snaží změnit nasazením unikátního pohonu všech kol, kdy přenos točivého momentu dozadu neřídí klasická mezinápravová lamelová spojka a vzadu není diferenciál.
Jak vysvětluji ve videu, takzvaný Torque Splitter, tedy dělič točivého momentu, vůbec neobsahuje soukolí a mechanickou funkci diferenciálu. Jde o prostý úhlový převod, kdy každá poloosa navazuje na mechanicky ovládanou lamelovou spojku. Když jsou obě sevřené, chová se to jako auto se zcela zavřeným diferenciálem.
Když je jedna spojka otevřená, nedojde k efektu diferenciálu, kdy se na obě kola přenáší stejný (a v této situaci tudíž žádný) točivý moment, ale naopak se všechen přenese jen na jedno kolo. To umožňuje velmi účinný torque vectoring, který na rozdíl od samosvorných diferenciálů poskytuje kýžené vyosení hnací síly i při průjezdech zatáčkami s menší adhezí, kdy není velký rozdíl mezi tlakem na vnější a vnitřní kolo.
Co to dělá, když se tomu v zatáčce „naloží“, uvidíte v dnešním videu. Nebude chybět ani obvyklý pohled zespodu, kdy se dozvíte, z jakých dílů je vlastně ikonický model složen.