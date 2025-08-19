Ford SuperVan pokořil Nürburgring: Je rychlejší než 911 GT3 RS i Corvette ZR1X!
Ford Performance pokračuje v sérii rekordů. Po úspěchu na Pikes Peak a Bathurstu poslal SuperVan 4.2 i na Nordschleife, kde skončil mezi deseti nejrychlejšími vozy historie.
V roce 2023 postavila divize Ford Performance závodní dodávku Ford SuperVan 4.2 speciálně pro závody Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb. Za volant se tehdy posadil Romain Dumas, který si do cíle dojel pro celkově druhý nejlepší čas 8:47,682 sekundy. Následující rok automobilka nasadila Ford F-150 Lightning SuperTruck, který vyhrál kategorii Open Class s časem 8:53,553 sekundy.
SuperVan 4.2 oblékal aerodynamicky propracovanou karoserii s výrazným předním spoilerem a rozměrným křídlem, které byly hlavními prvky k dosažení přítlaku 905 kg při rychlosti 240 km/h. Vůz využíval trojici elektromotorů STARD UHP s celkovým výkonem 1.050 kW a lithium-polymerovou baterii od stejného výrobce. Transit samozřejmě prošel kompletním odlehčením včetně „očesání“ interiéru a nahrazení sériového čelního skla derivátem z plexi. Skrze hořčíková kovaná kola obutá do pneumatik Pirelli P Zero bylo možné obdivovat karbon-keramické brzdové kotouče.
Poté, co vůz zlomil rekord v Bathurstu, se nyní vydal do „Zeleného pekla“. Není to poprvé, co se Ford Transit vypravil na Nürburgring. Všichni si jistě pamatujeme na díl Top Gearu, kde se Jeremy Clarkson postavil výzvě zajet okruh s Jaguarem S-Type pod 10 minut. O to samé se následně pokusila Sabine Schmitz se sériovým Fordem Transit.
Nyní Ford na Nordschleife přivezl transit, který si toto prostředí skutečně zaslouží, opět s Romainem Dumasem v závodním sedadle. Výkon vozu byl navýšen na 1.491 kW. Výsledkem je celkově devátý nejrychlejší čas kola 6:48,393. To znamená, že SuperVan je rychlejší než Porsche 911 GT3 RS a Chevrolet Corvette ZR1X, i když faktem je, že se jedná o čistě okruhový nástroj, který nesvazují žádné předpisy ani legislativní omezení.
Současně s ním vzal Ford na okruh i F-150 Lightning SuperTruck, ale jeho čas zatím nekomentoval. Zřejmě nás oslní o něco později. Ford těmito aktivitami na sebe nejen strhává pozornost, ale také sbírá cenné zkušenosti a data, která následně použije při vývoji dalších elektrických speciálů nasazených v motoristických soutěžích zaměřených na elektromobily. Zatím ale nebyl konkrétní, v jakých.
Zdroj: Ford