V Pardubicích mají silnici z nanovláken. Prý bude odolnější

Silničáři rovněž testovali spojení nanovláken a betonu, aby stejné vlastnosti mohly mít i nové autobusové zálivy. Zatím ale tyto materiály smíchat nešlo.

"Nanovlákna připomínají pudr. Zamíchat je do betonu, je problém. Trvalo to dlouho, beton se začal štěpit. Nestihl by se dovézt na stavbu a ztvrdnul by v míchačce," řekl Němec.

Silnice stála Pardubický kraj asi 15 milionů korun. Po silnici, kterou stavební firma opravovala celé léto, jezdí denně kolem 20.000 vozidel denně, což je podle Němce takřka dálniční provoz. Kraj vozovku naposledy opravoval v roce 2004.

Město také změnilo dopravní režim na náměstí. Uprostřed čtyřproudé silnice jsou nově semafory. Přes silnici totiž přechází velké množství chodců, kteří chodí do obchodního střediska a z něj a jdou na autobus, nebo do centra města.

Autobusy a trolejbusy zatím zastavují od září jen na straně u budovy ČSOB Pojišťovny. Na druhé straně u Paláce Pardubice dopravní podnik zprovozní zastávky 17. září. Betonové zálivy musí dostatečně ztvrdnout, aby je těžké autobusy hned nezničily.

Během léta také město opravovalo chodník u pojišťovny. Místo poničeného asfaltu jsou tam nově dlaždice s povrchovou úpravou, aby se do nich nevsakovala mastnota a špína. Mají podobný vzhled jako na třídě Míru. Město za nový chodník zaplatilo téměř sedm milionů korun.