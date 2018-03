Valašská rallye v cíli: Kopecký po osmnácté  

Vedl od startu až do cíle, vyhrál všech čtrnáct rychlostních zkoušek (jedna byla zrušena), v cíli měl minutový náskok a z vítězství v domácím podniku se radoval poosmnácté v řadě. Jeho šňůra prvenství trvá od Rallye Bohemia 2014.

„Ráno jsem začal trochu opatrněji, na vlhku to strašně klouzalo, asi kvůli zbytkům posypové soli. Váhal jsem, jestli neobout trošku tvrdší sliky a asi by to bylo lepší. Jinak to byl pohodový víkend. Neměli jsme žádné problémy, auto fungovalo skvěle,“ pochvaloval si Kopecký. „Hned na začátku se nám podařilo vybudovat si náskok a dobře se jelo i dnes. Začal jsem sice trochu opatrněji, protože bylo nutné vědět, jak pojedou ostatní. Ti začali rychle, tak jsem taky přidal,“ řekl šestatřicetiletý pilot.

Rodák z Opočna se teď chystá na start v seriálu mistrovství světa, za dva týdny pojede na Korsice. „Z Valašské rallye jsme si odnesli dobrý pocit, že umíme jet rychle. Korsika ale bude o něčem jiném,“ dodal Kopecký, jenž v lednu startoval na Rallye Monte Carlo a ovládl kategorii WRC2.

Souboj rozhodly hodiny

V neděli ráno se začalo zostra na prvním průjezdu rychlostní zkoušky Hukvaldy, která však byla později zrušena. Potíže měl v té chvíli druhý Václav Pech (Ford Fiesta R5). „Třikrát jsem nedobrzdil, jednou dokonce vypadl na louku. Naštěstí jsme se vždy zdárně vrátili na cestu. Raději jsem tak jel Bystřičku více opatrně, neboť to hodně klouzalo a nechtěl jsem udělat větší chybu. Podmínky byly naprosto odlišné než v sobotu, na trati nebylo vytaháno tolik nečistot, ale asfalty byly více uklouzané. Měkké gumy však byly v pohodě. Na poslední zkoušce jsme se hodně snažili a jsem šťastný, že se to nakonec povedlo,“ glosoval situaci na trati Pech.

Tématem druhého dne byl jeho souboj o druhé místo s norským pilotem Ole Christian Veibym z továrního týmu Škoda. Přetahovali se o sekundy i jejich desetiny až do poslední zkoušky, na které udělal Veiby hodiny a ztratil 20,6 sekundy. „Na trati to nebylo úplně jednoduché, podmínky byly hodně zrádné, měnila se přilnavost a místy se objevovalo hodně šotoliny. My jsme ale hned zkraje chytili dobrý rytmus, bavilo nás to. Byla to opravdu krásná bitva s Václavem Pechem. Musel jsem si hlídat nejen styl jízdy, ale také být hodně rychlý. Na poslední zkoušce přišly hodiny v hodně rychlém místě a musel couvat. Takové věci se prostě stanou, když jedete na limitu, někdy to tak je. Největším pozitivem soutěže je fakt, že jsme se naučili hodně nového o jízdě na asfaltu, byl to úplně jiný typ tratí a povrchu,“ uvedl Veiby.

Přežil velkou krizovku

První ranní průjezd erzetou Hukvaldy hodně vyděsil také Jana Dohnala, který se speciálem WRC úspěšně bojoval s převahou speciálů R5. „Byla velká krize. Auto bylo celé mimo trať, jen se štěstím jsme minuli nějaké stromy a plot. „Výlet“ mimo trať mi připadal hodně dlouhý. Naštěstí to vyšlo, ale donutilo mě to zase o jízdě více přemýšlet. Máme radost z pěkných časů a užíváme si to, ale opravdu špička jede strašně rychle, stejně i kluci za námi, stále se musíme hodně snažit. Dopoledne jsme jeli měkký slick, až na poslední a třetinu předposlední to byla dobrá volba. Je to o detailech, do Šumavy máme čas přemýšlet. Valaška k nám nikdy nebyla laskavá, tratě se mi líbí, ale prostě nám tu není přáno,“ řekl Dohnal.

Po dvou sezonách strávených za volantem vozu Škoda Fabia R5, se objevil Jan Černý u řízení Fiesty R5 a do cíle dojel na páté pozici. „Udělal jsem pár chybiček, přidaly se drobné technické problémy a úplně ztratil jistotu. Bylo to náročné a na Kopřivnici jsem jel zbytečně agresivně a poničil si pneumatiky, takže závěr byl trochu boj o přežití. Páté místo v této konkurenci není úplně špatné. Je potřeba zapracovat před dalšími závody. Pořád si ještě nevěřím v rychlých úsecích, kde se fiesta na rozdíl od fabie více houpe,“ popsal dojmy Černý.

Šesté místo uhájil Jaromír Tarabus, který musel v neděli vzdorovat útočícímu Vlčkovi. „Mám smíšené pocity. Dnes jsme jenom víceméně prohospodařili včerejší náskok. S tím jsme spokojení, ale určitě to mohlo být z naší strany lepší. Úplně jsem se v autě necítil a nedokázal využít jeho potenciál, jak bych chtěl,“ uvedl Tarabus.

Sedmého Martina Vlčka trápilo celou neděli operované koleno. „Na druhém průjezdu Bystřičky jsme udělali malou chybičku a připletla se nám do cesty nějaká trnka, ale jinak to bylo dobré. Pro pořadatele mám jen slova chvály, odvedli při stavbě pořádný kus práce a laťku pro ostatní nastavili hodně vysoko,“ uvedl Vlček, který jel v neděli v regionu, kde žije a na toto téma dodal: „Bylo znát, že jsme jeli v domácím prostředí, určitě nám to pomáhalo.“

Z premiéry mají kluci radost

Poprvé za volantem speciálu R5 se představil Filip Mareš, jehož Fabii R5 připravuje tým pod vedením zkušeného Romana Kresty. Na cílovou rampu přijel jako osmý v pořadí. „Užívali jsme si to od začátku do konce. Auto je úžasné a má velký potenciál, bude mi asi pár závodů trvat, než ho budu schopný využít. Mám radost, že jsme odjeli celou soutěž a získali spoustu zkušeností. Už se těším na další start. Letošní Valaška se mi náramně líbila, i kvůli menší porci kilometrů v Kopřivnici. Ubylo i retardérů a jinak to bylo pro všechny stejné,“ řekl v cíli Mareš.

S modelem R5 jel poprvé Václav Kopáček, jenž se poprvé představil s Fordem Fiesta R5. V cíli byl hodnocený jako devátý, pouhých 5,4 sekundy za Marešem. „Určitě je to dobrý výsledek, nečekali jsme ho. Víme, že se s autem dá jet rychle, ale musíme postupovat v klidu. Pokud s tímhle autem budeme ještě moci startovat, tak se na to budu strašně těšit. Největší rezervy mám určitě při brzdění, ale ke konci soutěže jsem se začal trochu opírat do pneumatik. V závěru jsme jeli tvrdší směs. Poslední dvě erzety se mi hodně líbily,“ usmíval se v cíli Kopáček.

První desítku musel bohužel v neděli opustit Vojtěch Štajf a takto hodnotil své účinkování na letošní Valašské rallye: „Důvodem jsou moje chyby. Ráno jsem začal slušně, ale když se snažím zrychlit, přijdou krize. Jel jsem na hranici, abych auto udržel bezpečně na cestě. Snažil jsem se posouvat brzdy, ale byly z toho problémy v retardérech, takže tam to zřejmě není. Bude to o tom nasazení, na větší se ale necítím. Opět se ukázalo, že mi Valašska příliš nesedí.“

Konečné pořadí Valašské rallye

1. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) 1:29:39,9; 2. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) +1:01,8; 3. Veiby, Skjaermoen (Nor./Škoda Fabia R5) +1:18,8; 4. Dohnal, Ernst (Ford Focus RS WRC 06) +1:19,5; 5. Černý, Černohorský (Ford Fiesta R5) +2:18:18; 6. Tarabus, Trunkát (Škoda Fabia R5) +2:58,8; 7. Vlček, Žáková (Ford Fiesta R5) +3:06,3; 8. Mareš, Hloušek (Škoda Fabia R5) +3:23,5; 9. Kopáček, Rendlová (Ford Fiesta R5) +3:28,9; 10. J. a M. Szejové (Pol./Ford Fiesta R5) +3:59,5; 11. Štajf, Skácelová (Škoda Fabia R5) +4:38,4; 12. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) +5:37,3; 13. Jakeš, Machů (Škoda Fabia S2000) +5:42,9; 14. Trněný, Pritzl (Škoda Fabia R5) +6:00,9; 15. Rujbr, Římalová (Škoda Fabia R5) +6:08,4; 16. Pospíšilík, Hovorka (Škoda Fabia R5) +6:30,1; 17. Březík, Omelka (Mitsubishi Lancer Evo IX) +8:08,7; 18. Trnovec, Staněk (Ford Fiesta R5) +9:00,3; 19. Šikl, Vilímek (Mitsubishi Lancer Evo IX) +9:32,6; 20. Matěna, Zalabák (Mitsubishi Lancer Evo IX) +11:59,3.

Kalendáře 2018

– 23.-24. 3. Valašská rallye), 20.-21. 4. Rallye Šumava Klatovy (HA), 18.-19. 5. Rallye Český Krumlov (HA), 15.-16. 6. Rallye Hustopeče; 30. 6.-1. 7. Rallye Bohemia (HA); 24.-26. 8. Barum Czech Rallye Zlín (HA), 5.-7. 10. Rallye Příbram (HA).

6.-7. 4. Rallyesprint Kopná (HA), 4.-5. 5. Rallye Vyškov, 27.-28. 7. Rallye Pačejov (HA), 14.-15. 9. Rallye Jeseníky, 19.-20. 10. Rallye Vsetín (HA). HA = mistrovství ČR historických automobilů.