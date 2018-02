Vincent Black Lightning za 19 milionů korun je nejdražším vydraženým motocyklem

Motocykly, které nesou na nádrži značku Vincent, byly ve Velké Británii vyráběny sice pouze v letech 1928 až 1955 s přerušením druhou světovou válkou, ale dodnes představují jedny z nejslavnějších a nejrychlejších jednostopých strojů na světě.

Za svou pověst vděčí Vincent především svým nejvýkonnějším modelovým řadám vidlicových dvouválců, představujících v dobách své výroby skutečně jedny z nejrychlejších motocyklů na trhu. Právě model Series C Black Lightning z roku 1951, který se stal hvězdou letošní lednové aukce motocyklů v Las Vegas, je ostatně jedním z nich.

Vincent Series C Black Lightning z let 1948 až 1952 se vzduchem chlazeným OHV dvouválcem o objemu 998 cma nejvyšším výkonu 52 kW (70,7 k) byl schopen dosáhnout rychlosti přes 240 km/h, což v roce 1948 dokázal Rollie Free při své rekordní jízdě v Bonneville. Tu mimochodem absolvoval v plavkách a ležící na blatníku zadního kola, aby na stroji bez jakékoliv kapotáže dosáhl co nejnižší hmotnosti spolu s co nejnižším možným odporem vzduchu.

Motocykl vydražený v aukci společnosti Bonhams patří do skutečně slavného rodu a podle informací aukční síně je jedním z 33 vyrobených a 19 dochovaných strojů Series C Black Lightning. U zrodu tohoto konkrétního stroje z roku 1951 stál australský závodní jezdec Tony McAlpine, který si jej přímo v továrně značky Vincent upravoval podle svých představ a v roce 1952 i s ním zamířil do Austrálie.

Na domácí půdě Tony McAlpine na svém Series C Black Lightning již nezávodil, ale prodal jej a novým majitelem se stal Jack Forest, který s ním při australské TT v Bathurstu havaroval. Vincent nebyl po této nehodě příliš poškozen, ale změnil majitele a za jeho řídítka usedl Jack Erhet, který jej vlastnil následujících 47 let.

Jack Erhet se svým Series C Black Lightning následně v padesátých letech patřil k hvězdám australských závodních tratí a získal řadu vítězství v závodech motocyklů i sajdkár. V roce 1953 navíc stanovil s průměrnou rychlostí 227,737 km/h nový australský rychlostní rekord pro motocykly.

V roce 1968 startoval Vincent s postranním vozíkem a posádkou ve složení jezdec Jack Erhet a spolujezdec Johm Coleman naposledy v závodech sajdkár a bylo z toho třetí místo. Australský závodník si svůj britský stroj ponechal i v následujících desetiletích a v první polovině devadesátých let s ním a svým synem vrátil na závodní okruhy v rámci závodů historických motocyklů.

Změna majitele se odehrála až na přelomu tisíciletí, ale nový majitel úspěšný závodní stroj nijak neupravoval a ani jej nerenovoval, takže do dnešních dnů se dochoval v prakticky původním stavu. Právě díky tomu a své historii se tento plně funkční Vincent Series C Black Lightning vydražil za 929.000 amerických dolarů (zhruba 19. 100.000 Kč).