Ženeva 2019: Vstupné, termín, otevírací doba, trasa a další informace o slavném autosalonu

Letošní ročník ženevského autosalonu je již za dveřmi, startuje na začátku března, a tak je nejvyšší čas shrnout vše podstatné. O novinkách ženevské autoshow 2019 už toho víme více než dost, pořadatelé slibují přes 900 vystavených automobilů a více než 150 premiér, a tak je čas se zaměřit na praktické informace.

Víte, jak se do Ženevy dostat? Kolik zaplatíte na vstupném? A jaká je otevírací doba? Jestli ne, je toto shrnutí všeho podstatného přesně pro vás.

Ženevský autosalon 2019: Termín a otevírací doba

Letošní ročník ženevského autosalonu startuje již v úterý 5. března 2019. Jak je ale už tradicí, první dva dny jsou novinářské, určené pro odbornou veřejnost a pozvané hosty. Pro běžné návštěvníky bude výstaviště Palexpo otevřeno až

Od, o sobotu a neděli je otevírací doba posunuta, výstaviště je o

Ženevský autosalon 2019: Vstupné

Vstupné na ženevský autosalon se samozřejmě liší podle věku., což v přepočtu odpovídá asi 370 korunám., stejně jako senioři, zatímco skupiny s minimálním počtem 20 lidí musejí počítat s 11 franky za každého (asi 250 Kč).

Pokud však výstaviště půjdete navštívit až po 16:00, je vstupné poloviční. Počítejte však s tím, že vstupenka je platná na jeden den s tím, že se na autosalon nelze znovu vrátit.

Vstupenky jde zakoupit na pokladnách přímo v místě konání, na výstavišti Palexpo. Lze je ale pořídit i z pohodlí domova, prostřednictvím oficiálních webových stránek autoshow

Ženevský autosalon 2019: Trasa

Možností, jak se dostat na ženevský autosalon, je několik. Využít lze služeb vlaků, autobusů, leteckých společností nebo cestovních kanceláří, které nabízejí různé zájezdy do Ženevy. Velké množství návštěvníků z České republiky ale na místo vyráží autem.

, při dodržování rychlostních limitů trvá bez přestávek asi 9,5 hodiny, přičemž prakticky celou dobu pojedete po dálnici. Počítejte ale s tím, že v Německu bývá na spoustu úsecích omezená rychlost na 120 km/h a že ve Švýcarsku si musíte pořídit roční dálniční známku za 40 švýcarských franků (910 korun).

Ideální trasou, kterou obvykle volíme při cestách do Ženevy i my, je ta kolem Karlsruhe, Basileje a Bernu. To znamená, že vyrazíte po dálnici D5 směrem na Rozvadov, odkud po německé dálnici A6 pojedete až k Walldorfu (kousek od slavného Hockenheimu). Tam odbočíte směrem na Basilej, kam pokračujete dálnicí A5. Ve Švýcarsku se držte směr Lausanne, respektive Ženeva, po dálnici A1. Výstaviště Palexpo se pak nachází na kraji Ženevy, hned u dálnice, na parkoviště vás už dovedou přehledné ukazatele. Adresa výstaviště Palexpo pro zadání do navigace je Route François-Peyrot 30, 1218 Le Grand-Saconnex, Švýcarsko.

Alternativní volbou je jízda po stejné trase k Heilbronnu, kde odbočíte směrem na Stuttgart. V takovém případě do Švýcarska přijedete u Thayngenu, odkud se do Ženevy následně vydáte přes Curych a Bern. Švýcarské dálnice vás ale zdrží, je tu rychlostní limit 120 km/h, který je navíc přísně kontrolován nespočtem radarů.

Z Brna je pak cesta do Ženevy nejrychlejší přes Prahu, to znamená, že trasa je stejná jako výše uvedená, jen doplněná o úsek dálnice D1 a Pražský okruh.

Pokud se budete chtít vydat do Ženevy letadlem, seženete letenky za zhruba 3.600 korun. Nejlevnější letenky ale bývají s přestupem, třeba přes Brusel, přímých letů moc není, navíc jsou v době konání autosalonu hodně obsazeny. Výhodou je ale fakt, že ženevské letiště je hned vedle výstaviště. Přestupovat budete muset i při jízdě autobusem, a to třeba v Mnichově, takovou jízdenku seženete už kolem 1.100 korun.

Ženevský autosalon 2019: Ubytování

Existují borci, kteří se na ženevský autosalon vydají na otočku, dorazí autem ráno a večer zase vyrážejí zpět s tím, že se někde vyspí v autě na dálničním odpočívadle, z hlediska komfortu a bezpečnosti ale přece jen doporučujeme alespoň noc na místě přespat. Návštěvu autosalonu tak rázem můžete spojit třeba s procházkou po Ženevě nebo s výletem do okolí ženevského autosalonu. V takovém případě ale počítejte s tím, že cena ubytování v okolí Ženevy v době konání výstavy roste do nebeských výšin, a tak je finančně výhodné se porozhlédnout i po hotelích či penzionech širším okolí. I kvůli tomu, že kapacity na místě bývají notně naplněné. Různé webové nástroje (Booking, AirBnB, Trivago) jistě dobře poslouží.