Už teď počítají automobilky emisní pokuty v miliardách. Buď ony, nebo zavřou továrny

Současný výhled automobilového průmyslu se řítí do řízeného pekla. Vše se pochopitelně točí kolem uměle vytvořených emisních limitů. Ty byly od letošního roku stanoveny na 93,6 g/km v rámci celkového prodejního mixu. Po intenzivní kritice odhlasoval Evropský parlament úlevu, že hodnota musí vyjít jako průměr za roky 2025 až 2027, aby automobilky měly delší čas na přizpůsobení. Jenže i tento zdánlivě vstřícný krok budí automobilky ze spaní.

Už dříve se vedoucí finančního oddělení Volkswagenu Rolf Woller nechal slyšet, že automobilka bude čelit pokutě ve výši 1,5 miliardy eur (cca 37,5 miliardy Kč) za nesplnění cílů v roce 2025. Přitom Volkswagen má jednu z nejširších nabídek elektromobilů, které jsou pro splnění emisních limitů klíčové. Značka se navíc potácí ve finančních problémech a tohle by byl velký hřebíček do rakve.

Ve stejném duchu se nyní podle Automotive News Europe vyjádřil i šéf Stellantisu Jean-Philippe Imparato. Ten hovoří o pokutě dokonce 2,5 miliardy eur (cca 62,5 miliardy Kč). Naznačil, že takový výdaj by skupině způsobil značné problémy a musela by přijmout zásadní opatření. Ta pochopitelně nebyla konkretizována, ale znamenala by masivní protěžování elektromobilů – a to je problém.

Automobilky už teď na nich mají nízké marže a další slevy by je mohly dostat dokonce do ztráty na každém prodaném kusu. Pak by šlo jen o kalkulaci, jestli bude menší ztráta z pokuty, nebo z marže.

V úvahu přichází i cílené vyřazování modelů se spalovacím motorem, které jsou stále hlavními tahouny zisku. Omezení výroby by zároveň znamenalo uzavření továren a propouštění lidí. A to vše v době, kdy čelíme neúprosnému tlaku ze strany čínských automobilek. Možná pracovní místa zůstanou, jen místo pro evropské automobilky budou lidé ve finále pracovat pro ty z Asie.

Luca de Meo, který nedávno svůj post opustil, odhadl, že celý automobilový průmysl zaplatí na pokutách přibližně 15 miliard eur (cca 375 miliard Kč). Navíc od roku 2030 se mají flotilové emise snížit na 49,5 g/km, a po dalších pěti letech dokonce na úplnou nulu. Auta se spalovacím motorem na syntetická paliva budou mít výjimku.

Jenže nulové emise nově prodávaných aut reálně nelze splnit. Jednak je otázkou, jestli se infrastruktura dostane na odpovídající úroveň, a zadruhé – elektromobilita stále není řešením pro všechny. Nehledě na to, že už dnes nejsou elektromobily „bezemisní“, protože do statistiky se započítávají i prachové částice emitované brzdami a otěrem z pneumatik.

