Prodejní galerie Auta Super je místo, kde se můžete jen kochat, ale také kompletně zařídit nákup auta

Mohl byste svoji firmu krátce představit? Co přináší proti jiným subjektům podobného zaměření?

Specializujeme se na prodej zánovních vozů prémiových značek. Společnost před lety založil Petr Suchánek a už od samého začátku měl jasnou vizi, a to poskytovat zákazníkům ty nejlepší možné služby. Jeho zkušenosti a nasazení tehdy ještě malého týmu položily základy pro růst do velikosti, ve které se nacházíme dnes. Firma Auta Super se totiž už nezaměřuje pouze na prodej luxusních a sportovních vozů. Díky našim divizím a sesterským společnostem dokážeme nabídnout také úpravy, provozujeme vlastní pneuservis a o vozy našich zákazníků se staráme i dlouhodobě, a to prostřednictvím divize AS Supercare. V neposlední řadě máme i malou síť samoobslužných automyček. Obecně se tedy dá říct, že se zákazníky zůstáváme v kontaktu po celou dobu, kdy u nás zakoupený automobil využívají.

Na jaké vozy z hlediska stáří nebo nájezdu se specializujete? Podle čeho stanovujete ceny?

Zaměřujeme se na zánovní vozy, které jsou ve většině případů stále v tovární záruce, případně mají záruku prodlouženou. Nejčastěji nabízíme automobily do tří let stáří a vždy v perfektním technickém stavu. Při každém výkupu se soustředíme na komplexní prověření, což úzce souvisí i s cenotvorbou. Nechceme být nejlevnější na úkor kvality ani prodat co nejvíce. Naší prioritou je nabízet taková auta, která bychom si jako zákazníci sami rádi koupili.

V portfoliu máte i vozy značek Lotus nebo GMC, které u nás zastoupení nemají. Jak u nich zajišťujte servis, náhradní díly atd.?

O servis se dokážeme postarat u všech značek, které nabízíme. Pokud daný výrobce servisní zázemí v Česku nemá, jsme schopni auto dopravit do autorizovaného servisu v zahraničí a zajistit vše potřebné, bez ohledu na značku.

Ze kterých zemí vozy nejčastěji pocházejí?

Více než polovina je původem z České republiky. Modely dovážíme jak na prodej, tak i dle přání zákazníků, nejčastěji z Německa. Jsme však schopni realizovat nákup v rámci celé Evropy.

Velké množství aut máte na skladě. Znamená to tedy, že průběžně vykupujete všechny výhodné nabídky, které se naskytnou?

Vybíráme pouze exempláře, které splňují naše velmi přísná kritéria kvality a původu. Ani zdaleka nevykoupíme všechno, co nám prodávající nabízejí. Dostupnost vozů skladem nám přináší konkurenční výhodu oproti autosalonům, kde bývají čekací doby na některé modely dlouhé, což řada zákazníků jednoduše neakceptuje.

Pokud auto na skladě není, za jak dlouho ho pro zájemce dokážete vyhledat?

Od výběru vozu přes jeho prověření až po dovoz a přihlášení v Česku někdy uplyne opravdu velmi krátká doba, v nejlepším případě řádově jednotky dnů. Tým, který má dovozy na starosti, se v tomto segmentu totiž dobře orientuje a má bohaté zkušenosti včetně potřebných kontaktů na prověřené dodavatele u nás i napříč celou Evropou.

Nabízíte i úpravy. Ty se vážou pouze k vozům od vás, nebo je možné si je objednat též u modelu, který klient už vlastní?

Pro úpravy máme samostatnou divizi, kterou naši zákazníci znají pod názvem AS Performance. Stěžejním produktem je realizace ochranných PPF polepů a designových wrapů. Spolupracujeme s předními světovými dodavateli, mezi které patří například Brabus nebo Larte Design. Upravujeme nejen vozy prodané u nás, ale také auta zákazníků jiných prodejců. Našich služeb navíc využívají i prodejci nových modelů prémiových značek, což nás těší a potvrzuje to, že kvalita, která je u nás standardem, je skutečně na nejvyšší úrovni.

Dokážete zajistit také kusy se speciálními úpravami nebo výbavou, případně limitované edice?

S tímto požadavkem se setkáváme stále častěji a těší nás, že jsme schopni vyhovět i těmto náročnějším přáním. Dodali jsme vozy značek Rolls-Royce, Aston Martin, ale také nedostupné modely Lamborghini nebo například Teslu Cybertruck, která byla mezi prvními v republice.

Letos slavíte 15 let na trhu, připravujete nějaké speciality?

Patnácté výročí je pro nás malým důkazem toho, že to, co děláme, děláme správně. K jubileu jsme si proto nadělili kompletní rekonstrukci prostor AS Performance, kde se nám podařilo vytvořit velmi moderní a inspirativní zázemí. Částečná rekonstrukce se chystá i přímo na pražském showroomu Auta Super.

Zdroj: Autorský text Zdroj foto: Auta Super