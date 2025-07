Bláznivý elektrický Renault 5 míří do terénu. Pohon 4x4 ovšem nečekejte

Společnost delta4x4 představila koncept terénního elektrického hatchbacku na základech nového Renaultu 5 E-Tech. Do rumunské divočiny s ním ale raději nejezděte.

Zatímco před několika lety byly v módě sportovní verze všeho druhu, dobrodružný trend z poslední doby zase přeje terénním úpravám. A protože jsme v nastupující době elektrické, pozornosti nejsou ušetřeny ani auta s lokálně bezemisním pohonem.

Renault u nedávno představeného hatchbacku 4 E-Tech ukázal studii zajímavé verze Savane 4x4, která již dle názvu nabídne pohon obou náprav. Naproti tomu výtvor bavorského specialisty delta4x4 jde spíše estetickou cestou.

Němci si pro své nejnovější dílu vybrali sesterský Renault 5 E-Tech, který dostal podvozek se světlostí vyšší o plných 100 milimetrů a výrazně širší podběhy kol. Do nich se nastěhovaly osmnáctipalcové disky obuté do pneumatik Loder AT o rozměru 255/55 s pořádným vzorkem. Nechybí ani čtveřice kulatých přídavných světlometů na přídi a střešní zahrádka rozšiřující přepravní kapacitu zavazadelníku o objemu 277 až 959 litrů.

Výkon elektromotoru se pravděpodobně nezměnil. Na rozdíl od spalovacích aut je ladění těch elektrických mnohem náročnější. Očekává se tudíž 110 kilowattů, které jsou u konvenčního Renaultu 5 vrcholem. Sesterské Alpine A290 přitom disponuje až 160 kW.

Koncept „terénního“ renaultu zatím vznikl pouze jako demonstrace schopností vozu a společnosti delta4x4. Pokud by však byla dostatečná poptávka, může se tenhle balíček úprav dostat do sériové výroby. Odhadované náklady by se mohly pohybovat v přepočtu okolo 375 až 500 tisíc korun.

Zdroj: delta4x4 a Motor1, foto: delta4x4 a auto.cz video: Renault