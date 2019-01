Ženeva 2019: Seznam premiér tradičního autosalonu se už rýsuje

Ženevský autosalon 2019 se koná až na začátku března, přesto už více než měsíc před jeho zahájením máme dobrou představu o tom, co se na výstavišti Palexpo ukáže. Přestože někteří tradiční výrobci budou tentokrát bohužel chybět, i tak toho v Ženevě bude k vidění více než dost.

Velké očekávání českých fanoušků vzbuzuje jistě, malé SUV vycházející z konceptu Vision X, který se na ženevském autosalonu představil loni. Auto využije jiný technický základ než shodně pojmenovaný model pro čínský trh, stejně jako svébytný design, jemuž každopádně budou dominovat rozdělené světlomety. Mnozí návštěvníci také v Ženevě poprvé naživo uvidí, nový kompaktní hatchback nahrazující Rapid.

Hodně pozornosti bude jistě lákat také stánek BMW, kde bude k vidění nová generace řady 3 s karoserií kombi.převezme techniku sedanu, na trh dorazí s několikaměsíčním zpožděním. Nové trojkové kombi jsme zatím oficiálně neviděli, to BMW X7 ano, v Ženevě však tohle velké luxusní SUV oslaví evropskou premiéru.

Co se pak týče ostatních značek koncernu BMW Group, očekává se na břehu ženevského jezera premiéra chystaného elektromobilu značky Mini a nové generace Rolls-Roycu Ghost, tedy menší limuzíny než Phantom, z jehož aktuální generace převezme platformu.

Hvězdou show bude nepochybně také. Ta vznikla pod heslem evoluce & revoluce, což má konkrétně znamenat decentně pozměněný zevnějšek a zcela přepracovaný interiér. Ten vsadí na kvalitnější materiály než dnes, dominovat mu bude vertikálně orientovaný displej s úhlopříčkou až 9,3 palce.

V Ženevě se navíc podle všeho ukáže též úhlavní rival Clia,. Ten se na rozdíl od malého Renaultu zásadně změní, jeho design s „kly“ diodových světel naváže na 508. A aby těch malých hatchbacků nebylo málo, očekává se letos premiéra, který by se mohl ukázat právě na výstavišti Palexpo. Přijede se zcela novým designem, vycházejícím z loňského konceptu GT X Experimental, a technikou z dílny Skupiny PSA.

Hned dvě značky pak v Ženevě oslaví letošní výročí 100 let od svého založení. V případě Citroënu to bude prostřednictvím vize městské mobility, zatímco v případě Bentley to bude speciální edice inspirovaná někdejšími závodními vozy tohoto výrobce.

Právě sporťáky jsou tradiční součástí ženevského autosalonu, a tak nemohou chybět ani na letošním ročníku. Porsche se pochlubí novou generací, Toyota novou Suprou a třeba Lamborghini modernizovaným, který by mohl do Ženevy dorazit i v otevřené verzi. V Ženevě též uvidíme nové elektromobily, jako chystané malé SUV od Audi nebo retro model vycházející z konceptu Honda Urban EV.

Naopak jiní tradiční vystavovatelé budou tentokrát chybět. Už dopředu daly značky Ford, Jaguar, Land Rover a Volvo najevo, že se letošního ročníku slavné výstavy nezúčastní. Vysvětlují to snahou o snížení nákladů i snahou o prezentaci aut jiným, neotřelým způsobem. Nechme se tak překvapit, zda nebudou jedinými automobilkami, které budou v Ženevě chybět. Třeba loni tam nakonec nevystavoval Opel, a tak by si mohl svoji účast rozmyslet i letos.