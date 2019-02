Znovu pojedeme Octavia Cup!  

Loni jsem si zkusil dva závody Octavia Cupu a s obrovským náskokem jde o moje největší automobilové zážitky. I daleko před pačejovským rallyesprintem, který jsem absolvoval s cupovým Opelem Adam . Zatímco na rychlostních zkouškách jsem se regulérně bál o život, okruhové závodění jsem si v rámci svých trémistických sklonů maximálně užil. Hlavně pocit po dobře odjetém závodě. To se prostě neochodí.

V polovině února mě čeká další závod Octavia Cupu, i vzhledem k dost netradičnímu datu vám ale asi začíná docházet, v čem bude ten háček/hvězdička. Jasně, půjde o stále populárnější virtuální online závod. A zase v tom má prsty můj mechanik z Octavia Cupu, Lukáš Folk. Ten chlapec si nepokrytě říká o flašku, navrtal mě už do jízdy v závodní motokáře a teď tohle. A samozřejmě co by to bylo za jakoukoliv akci kolem závodních aut, kdyby do toho nebyl zapletený druhý podobný nadšenec, Petr Fulín.

Právě na jeho simulátoru jsem si trojkovou cupovou octavii poprvé vyzkoušel. A teď je nutné zdůraznit, že se jedná o původní česko-slovenský projekt v rámci známého závodního simulátoru Assete Corsa. Cupová Octavia třetí generace je však prací několika málo „bláznů“ sdružených kolem Petera „Kypa“ Veselého, „stavba“ závodního speciálu zabrala půl roku. „Při modelování auta byl největší problém s interiérem, který je samozřejmě kompletně vykuchaný. Vnitřní část vozu jsme tak modelovali hlavně podle fotek,“ vzpomíná Peter. „S vytvářením fyziky auta zase nejvíc pomohl Lukáš Folk, který má přístup k datům a telemetrii skutečného závodního auta.“ Zase ten Lukáš…

Výsledek pak otestoval Petr Fulín. Ten mi před chvílí volal, nadšený z včerejšího závodu na Slovakiaringu. Prý je to reklama na motosport, neskutečný zážitek. A tohle vám řekne člověk, který má za sebou mimo jiné severní smyčku s reálnou Cuprou TCR.

Slovakiaring jsem si velice krátce osahal i já, dal jsem pár koleček, než mi došel benzín. Jako fakt, až takhle to mají chlapci vymakané. Omlouvám se, pokud jsem svým amatérským překvapením urazil nějakého zkušeného uživatele Assete Corsa, pro mě to ale byla novinka. V Colinovi nic podobného nebylo.

Během těch pár koleček jsem se dostal na nějakých 2:27,5, špička v čele s vítězným Petrem Fulínem včera jezdila nejlepší časy pod 2:22. Ještě mě čeká hodně propocených triček, než se dostanu na jejich úroveň.

Závodní premiéra mě čeká devatenáctého února, pojede se v Mostě, jak jsem už napsal. Odkaz na komentovaný přímý přenos z youtube pověsím i na Auto.cz, vy se zatím můžete podívat, jak probíhal včerejší závod na Slovakiaringu. Tréninky samozřejmě přeskočte, ty dva závody si ale určitě dejte.

Video