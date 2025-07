TEST Farizon V6E – Na dlouhé věci, nikoliv však cesty

Průnik čínských automobilek na český trh nezačal od malých a levných osobních elektromobilů, třebaže teď jich už několik v nabídce najdete. Ještě mnohem dřív tu však byly levné elektrické dodávky. Známá je třeba značka Maxus, ovšem s kolegou Michalem jsme si vzali do parády třeba taky BYD ETP3.

Značka Farizon, založená v roce 2016 koncernem Geely, vstoupila na český trh zkraje letošního roku přesně s tímhle – se dvěma dodávkami. Model SV vybavila velmi bohatě, model V6E naopak nabízí nízkou cenu. Jak nízkou? 627 tisíc korun bez DPH, tedy 777 tisíc korun včetně DPH. Není to navíc základní cena, nýbrž cena jediná – k mání je jen jedna verze.

Za tolik je problém najít středně velkou dodávku i mezi spalovacími modely zavedených evropských značek – a v jednom ohledu je Farizon V6E hravě předčí. Ovšem, dostat se na takovou cenu není bez kompromisů, a tak všechno, co o V6E napíšu, je nutné vnímat v kontextu jeho ceny.

Zvenčí však není čemu se smát. LEDkové tu je sice jen denní svícení spojené s obrysovkami, ale i to je oproti řadě konkurentů plus a cením oddělená potkávací a dálková světla místo jedné paraboly s žárovkou H4. Plechová kola bez poklic jsou také standardem a okapy nad boky auta dokonce plusem. Možná vypadají jako z roku 1974, ale když se nahnete do otevřených posuvných dveří, nenateče vám ze střechy voda za krk.

Zadní vrata se otvírají do 270° úhlu a na bok vozu se přichytí magnetem. Kromě této aretace tu je podpěra pro udržení dveří otevřených do 90°, jako byste otvírali staré kazetové okno na chatě. Vypadá to humpolácky a musí se s tím manipulovat dvěma rukama, ale nemůže se stát, že by vám vichr dveře přibouchl.

Nákladový prostor samotný nepřekvapí slzičkovým plechem, ale má dvě výhody. Jednak, kotevní oka jsou dost bytelná – i když jich není zrovna moc a nejdou přiobjednat další – i na těžký náklad, a jednak má délku 2.744 mm ve výšce metr nad podlahou. Takhle dlouhý nákladový prostor aby jeden u konkurence s celkovou délkou do 5 m pohledal. Šířka na europaletu mezi podběhy však bývá standardem – tady chybí 12 mm.

Nákladový prostor Farizonu V6E Délka u podlahy/1 m nad podlahou 2.822/2.744 mm Šířka mezi podběhy 1.188 mm Výška uprostřed 1.263 mm Výška × šířka otvoru zadních vrat 1.115 × 1.275 mm Efektivní výška × šířka otvoru bočních vrat 1.079 × 573 mm Výška nákladové hrany nezatíženého vozu 687 mm

Eklektická výbava

Kabina V6E člověku přichystá nejedno překvapení – a začíná to už při nástupu. Madla nade dveřmi či na sloupcích A snad padla za oběť snižování výrobních nákladů, takže se s baterií sahající až pod sedačky dovnitř tím hůř nastupuje, čím větší máte boty. Zajímavé také je, že se auto při otevření dveří – opravdu je to závislé na klikách, nikoliv na zámcích – na celkem dlouhou dobu rozbliká, a to i když chcete vystoupit. Než si zvyknete, působí to, jako byste zapomněli zapnuté dvojblinkry.

Nastupování znesnadňuje i volant, který není možné nijak nastavit, nebo potah sedaček z PVC, na němž se těžko zadnicí člověk posune. Sedačky však jsou nejen vyhřívané, ale i ventilované – ano, v dodávce za 627 tisíc bez DPH.

Ovládacích prvků je v kabině pozoruhodná směsice. Pozorné oko si všimne páček pod volantem buď přímo od Volva – které také patří pod Geely – nebo jejich velmi věrných kopií. Ovládání klimatizace připomíná panel z mercedesů – jen s tím rozdílem, že klimatizace je manuální, i když vypadá jako automatická. V dodávce to samozřejmě stačí, jde jen o ten design.

A konečně tu jsou tlačítka nalevo od volantu, kde je dostupný asistent pro sjíždění prudkých kopců – ten bych v levné dodávce vážně nečekal –, mění se intenzita rekuperace po uvolnění pedálu plynu a taky tu jsou režimy Eco a „e“ pod botou na pedálu. (O tom ještě bude řeč v následující kapitole.) Kuriozní je, že zrovna tahle nejlaciněji vypadající tlačítka mají dlouhý chod a božskou haptickou odezvu – globálně, nejen mezi levnými dodávkami.

Centrální displej tu je hlavně kvůli couvací kameře, která se na situaci za vozem dívá shora. Rozlišení není kdovíjaké, ale stačí to a díky tomu, že je kamera nad vraty, můžete podle jejího obrazu napřesno couvat i když vrata otevřete. Rádio je standardně na čínský způsob, tedy bez RDS a s bídným příjmem signálu.

Zrcadlení smartphonu nechybí, ale potřebujete kabel – porty USB na středovém tunelu mají mimochodem gumové krytky, takže se do nich nedostane nepořádek, to je parádní – a nejde o zrcadlení pomocí Androidu Auto či Apple CarPlay. Je třeba si stáhnout aplikaci Carbit Link a poté, co odklepnete veškeré souhlasy a oprávnění, se na displeji auta zrcadlí displej mobilu.

Nic víc, nic míň – je to stoprocentní přenos displeje jedna ku jedné. Cokoliv otevřete na mobilu, vidí i auto, a vy to vidíte na jeho centrálním displeji, a to včetně orientace mobilu na výšku nebo na šířku, a když telefon zamknete, zrcadlení skončí. Radši jsem tedy mnoho aplikací neotvíral, protože čert ví, kdo ještě tu obrazovku telefonu může vidět, a doporučím spíš pořídit si držák na mobil jako do starého auta. Přehrávání hudby a telefonování funguje standardně přes Bluetooth i bez Carbit Linku.

Centrální displej má ještě jednu nevýhodu – s polarizačními slunečními brýlemi na něj není vidět. Většina automobilek tohle dokázala vyřešit patřičným otočením směru, kterým displej emituje světlo, Farizon k nim ovšem nepatří. Přístrojový štít, který je klasickým segmentovým displejem, však tento problém nemá.

Pominu tvrdé plasty v interiéru, i to, že každý má trochu jinou texturu, nejsme v luxusním autě. Ta ventilace sedaček – mimochodem, zapíná se v displeji, i když všechno ostatní související s tepelným komfortem řešíte na zmíněném panelu klimatizace –, byť velmi slabá i na nejvyšší stupeň, se hodí, i když je venku kolem 20 °C, protože sedíte ve skleníku a na gumovém potahu sedačky se záda začnou rychle potit. Líbí se mi výkonná klimatizace, která dojem skleníku efektivně řeší.