Před startem Bohemia rallye: Stříteský půjde po hattricku

V roli lídra průběžného pořadí mistrovství České republiky v automobilových soutěžích se na start postaví desetinásobný vítěz tradičního podniku Jan Kopecký, který má v čele seriálu náskok 11 bodů na Filipa Mareše. Třetí je zatím Erik Cais.

Pneumatiky mohou rozhodnut

Stříteský předchozí víkend ukázal, že pro něj náhlá změna spolujezdce ani horké podnebí nejsou překážkou k dobrému umístění. Na Rally di Roma Capitale se umístil na 10. místě a připsal si tak první body do seriálu ERC. Nyní se vrací na domácí půdu, kde pojede opět bez indisponovaného Bacigála. Na start se postaví se zkušeným navigátorem Ladislavem Kučerou, který ho navigoval již v roce 2024 na 5. Rallyedesign BOAS Záhoří. „Ladislav není v rallye nováčkem a ví, jaké to je číst noty. Pojí nás několikaleté přátelství a věřím, že díky tomu bude v průběhu Bohemia rally panovat bojovná, ale pohodová atmosféra,” popisuje Stříteský. Cílí na nejvyšší příčky. „Na Bohemce se nám v předchozích dvou letech povedlo dvakrát vyhrát, takže budeme dělat maximum pro to, abychom vítězství urvali i do třetice. Sobota má propršet celá, v neděli to bude tak na střídačku. Volba pneumatik nebude nic snadného a může rozhodnout o úspěchu i neúspěchu.”

Rekordmanem rallye je Kopecký, který zde vyhrál již desetkrát. Loni byl třetí, vedle Stříteského jej porazil i Mareš. I desetinásobný český šampion má obavy z nevyzpytatelného počasí. "Podle předpovědi se hlavně v sobotu očekávají dešťové srážky a možná klíčová tak nakonec bude správná volba pneumatik. Utkáme se opět s kompletní domácí konkurencí, což slibuje napínavé souboje pro nás i pro diváky," řekl Kopecký.

Stačí se podívat z okna

EuroOil team s posádkou Václav Pech jun. – Petr Uhel doufá ve zlepšení svých výkonů a na Bohemii odjíždí po intenzivních přípravách a několikadenním testování. “Závodit ve městě škodovek je pro nás vždy něco speciálního na co se těšíme, ale zároveň k této rallye chováme velký respekt. Vždy mě fascinuje tátovo vyprávění, když se při Bohemce ještě jezdilo čtyřicet erzete a okruh v Mladé Boleslavi. Ten využíval sjezdy a nájezdy na dálnici a ve filmu Upír z Feratu je také hezky zachycen. V této tradici pořadatelé pokračují a ulicemi Boleslavi vedou letos hned tři rychlostky. To musí nejvíce ocenit fanoušci i místní obyvatelé, kteří se mohou koukat přímo z oken svých bytů. Doufám, že jsem se s citroënem po jezdecké stránce zase o trochu skamarádil a podaří se nám víc přiblížit špičce, která je letos atraktivně velice početná,” shrnuje před startem Pech.

Na předchozím podniku mistrovství ČR v Hustopečích chybělo Filipu Marešovi a Radovanu Buchovi scházelo k vítězství pouze 9,1 sekundy. Ve skutečnosti však byl zlatý věnec ještě blíže. Trojboj o prvenství totiž rozhodl v neprospěch posádky stáje ACCR Toyota Dolák ulitý start do sedmého rychlostního testu,

„Na domácí start se pochopitelně s Radkem moc těšíme. V přípravě jsme nic nepodcenili, celý tým je dosavadním průběhem sezony hodně motivovaný a hladový po úspěchu. Věřím, že nám bude charakter domácích rychlostních zkoušek svědčit a podaří se nám bojovat o vítězství. To nám zatím v letošním šampionátu uniká. Rádi bychom proto vyzvali všechny naše fanoušky, aby nám přišli fandit a pokusili se spolu s námi tu „skládačku“ potřebnou k vítězství poskládat,” říká Mareš. Jeho fanoušci se mohou v servisní zóně těšit na stánek TGR Czech, fanouškovské vlajky a další zboží z týmového fans shopu.

Na rozdíl od ostatních podniků domácího šampionátu Filip Kohn už na „Bohemce“ s Fabií RS Rally2 startoval v minulém roce. „Nejdeme úplně do neznáma, jak tomu bylo v předchozích podnicích. S fabií jsem se tady svezl před rokem a byl to zážitek. Bohemia rallye se mi líbí, i když bude těžké udržet tempo s naší domácí špičkou. Musíme se chytit hned od začátku, dohánět nějakou ztrátu je v této konkurenci víceméně nemožné,“ vysvětluje příbramský jezdec a dodává: „Důležitým faktorem bude pochopitelně počasí. Léto je sice v plném proudu, ale Bohemka je pověstná proměnlivými podmínkami, které měly velmi často poslední slovo v konečném pořadí.“

Pořadatelé pro posádky připravili trať s 13 rychlostními zkouškami o celkové délce 149 km. Novinkou je test v Milovicích, který se pojede na tamním tankodromu. Zkouška nahradí tradiční erzetu na autodromu v Sosnové na Českolipsku. “Jedná se o zbrusu novou, velice atraktivní asfaltovou rychlostní zkoušku, kterou mohou diváci sledovat z bezpečného místa diváckého svahu a přitom uvidí prakticky celou trať,” řekl ředitel závodu Petr Pavlát.

Program Rallye Bohemia

Sobota 12. 7. - 12.39 RZ1 (3,00 km), 13.16 RZ2 (5,11 km), 13.48 RZ3 (16,50 km), 14.38 RZ4 (12,50 km), 16.44 RZ5 (5,11 km), 17.16 RZ6 (16,50 km), 18.06 RZ7 (12,50 km), 20.30 RZ8 (3,00 km). Etapa celkem 74,22 km.

Neděle 13. 7. - 9.21 RZ9 (12.40 km), 9.56 RZ10 (22,74 km), 12.21 RZ11 (120 km), 12.56 RZ12 (22,74 km), 14.47 RZ13 (4,02 km). Etapa celkem 74,30 km.

Průběžné pořadí (po 3 ze 6 soutěžích):

1. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 146 bodů; 2. Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) 135; 3. Cais (Hyundai i20N Rally2) 116; 4. Wagner (Rak./Hyundai i20 N Rally2) 104; 5. Březík (Škoda Fabia RS Rally2) 79; 6. Kundlák (Slov./Škoda Fabia R5) 72; 7. Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2) 61; 8. Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) 50; 9. Kohn (ČR, Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 49; 10. Pech (Citroën C3 Rally2) 45; 11. Jirásek (Škoda Fabia R5) 21; 12. Novotný (Škoda Fabia R5) 18; 13. Trněný (Škoda Fabia RS Rally2) 11; 14. Trojan (Škoda Fabia R5) 10; 15. Jírovec (Toyota GR Yaris Rally2) 7; 16. Soldát (Škoda Fabia R5) 6; 17. Kopáček (Ford Fiesta Rally2) 5; 18. Ševčík (Škoda Fabia R5) 3; 19. Hanák (Škoda Fabia RS Rally2) 1.