Politici lobbují za povinná rádia s příjmem AM. Prý i kvůli bezpečnosti

Přes americký Kongres velmi pravděpodobně projde zákon, který automobilkám na tamním trhu nařídí povinnost integrovat do aut rádia chytající střední vlny (AM). Kongresmani to zdůvodňují primárně bezpečností, výrobci z toho moc nadšení nejsou.

Zatímco v Evropě pomalu přecházíme od analogového signálu k digitálnímu, ve Spojených státech je vývoj trochu pomalejší. Evropský standard přenosu rádiových vln se v posledních dekádách ustálil na velmi krátkých vlnách (FM neboli frekvenční modulace) s frekvencí 87.600 až 107.900 MHz, které vytlačily střední vlny AM.

Analogový přenos je ovšem již několik let „odsouzen k záhubě“. Na jeho místo se totiž tlačí digitální přenos ve formátu DAB+, který se pyšní lepším dosahem i kvalitou přenášeného signálu.

TEST Ford Bronco 2.7 EcoBoost Badlands – Wranglere, boj se! Lukáš Volšický Testy

Ve Spojených státech je situace trochu jiná. Vzhledem k velké rozloze a horšímu pokrytí se tam v docela velké míře stále uplatňují střední vlny (AM), jež jsou schopné pokrýt větší území než FM. Spousta lidí si přesto zvykla na různá internetová rádia, digitální přenos a hudební služby typu Spotify, jež původní analogové vysílání upozaďují, což se promítá i do automobilového průmyslu. V některých modelech totiž již příjem AM zcela chybí.

To se však nelíbí některým senátorů a členům Sněmovny reprezentantů (primárně z Republikánské strany), kteří se snaží protlačit zákon, který by implementaci příjmu AM dal výrobcům aut za povinnost. Zastánci argumentují například zmíněným vyšším dosahem středních vln, které stále poslouchají desítky milionů Američanů zejména v zemědělských oblastech.

Některé stanice skrze AM pravidelně vysílají denní lokální i celostátní zpravodajství, ale také třeba novinky v zemědělství. Přes střední vlny je také možné v případě ohrožení posílat bezpečnostní varování. Takové zprávy sice můžete poslat i přes internet, ten však může být cílem útoky cizí mocnosti. A také se najde spousta primárně starších lidí, kteří s moderními technologiemi zkrátka neumějí.

Zákon s názvem The AM Radio for Every Vehicle Act má zastání i u prezidenta Donalda Trumpa, který jeho podporu slíbil v loňské volební kampani.

Podcast Moje auto a Pavel Cejnar: Z Pardubic do rádia můžu jezdit poslepu • Zdroj: auto.cz

Střední vlny (AM) jsou téma hlavně u elektromobilů. Ty se obecně snaží jít technologicky kupředu, někteří ovšem zmiňují, že příjem AM může být v tomhle případě horší kvůli elektromagnetickému rušení z vysokonapěťových akumulátorů.

Například značky Tesla, Rivian, Mazda, Volkswagen, Volvo, Polestar a BMW z některých svých elektrických modelů již příjem středních vln odstranily. U městského BMW i3 dokonce již v roce 2015. Ford příjem AM také odpískal, před dvěma lety se k tomu ovšem zase vrátil.

Naproti tomu Hyundai Ioniq 5, Toyota bZ4X a sesterské Subaru Solterra tuhle možnost standardně nabízejí. Příjem umožňují také modely od Hondy, Jaguaru a Land Roveru, Kie, Mitsubishi, Nissanu a Stellantisu.

V Evropě jsou střední vlny dlouhodobě na ústupu. V Česku v tomto pásmu vysílá jenom několik stanic. Podobné je to též v Rakousku, Irsku, Německu, Albánii či ve Švýcarsku. Naopak v Estonsku, Řecku, Maďarsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku a ve Španělsku se stanicím v pásmu AM daří docela dobře.

Zdroj: Autoweek, foto a video: auto.cz