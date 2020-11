90 let Bernieho Ecclestonea: Připomeňte si život jednoho z nejdůležitějších mužů F1

Bernie Ecclestone je nejvýraznější osobností dějin formule 1. Nikdy nejel žádný závod, ale dal světu F1 řád a přitáhl do něj ohromné peníze. Nedávno se dožil 90 let.

Na začátku roku 2017 převzala moc nad světem F1 americká obchodní skupina Liberty a odstavila od moci britského byznysmena. Jaký byl jeho život?

Závodit neuměl

Narodil se koncem října 1930 do rodiny dělníka a vyrůstal v Bexleyheathu, což je okrajová část Londýna. ukončil v šestnácti letech, prodával auta a v roce 1953 to třikrát zkusil v místních závodech, ale neujel ani kilometr. V roce 1957 se nedostal na start závodu F1 ve Velké Británii, druhý a poslední pokus se odehrál v polovině května 1958 v Monte Carlu. Šestnáctý a poslední na startu Graham Hill měl čas 1:45 minuty, Ecclestone potřeboval na 3,145 kilometru dlouhou trať 6:05 minuty, což odpovídalo průměru 31,019 km/h!

Spřátelil se s Britem Stuartem Lewis- Evansem, který však uhořel při závodě v Maroku 1958. Do formule 1 se vrátil koncem šedesátých let minulého století jako manažer Jochena Rindta. „Přišel za mnou, abych pracoval hodinu denně pro jeho tým ve formuli 2. Nakonec jsem dělal hodinu denně pro sebe, zbylých třiadvacet pro Jochena,“ vzpomínal Ecclestone.

Dokázal vydělat peníze

Rindt však začátkem září 1970 zahynul a Ecclestone vstoupil do světa formule 1 v roce 1971, kdy koupil za 120.000 dolarů tým Brabham a stal se členem F1CA (Formula 1 Constructors Associations). Postupně získal kontrolu nad televizními právy a tím měl zásadní vliv na přísun peněz do světa formule 1. „Když jsem přišel, byla to amatérská show. Nikdo na sebe nechtěl vzít odpovědnost a sport organizovat. Snažil jsem se dělat to, o čem jsem si myslel, že je pro sport nezbytné,“ řekl Ecclestone před sedmi lety. Když stáj Brabham v sezoně 1988 prodal, bylo to za šest milionů dolarů. Jeho firmy v době, kdy ovládal svět F1, vydělávaly díky 340 zaměstnancům dohromady 33 miliard korun ročně.

V roce 1999 podstoupil trojitý bypass (operaci srdce). Během sezony 2014 se definitivně uzavřel soudní proces, kde čelil obžalování z uplácení. Měl zabezpečit prodej práv formule 1 pro banku Bayern LB. Gerhard Gribkowsky, jenž úplatek přijal, sedí za mřížemi. Ecclestone, který na něj všechno hodil, si koupil svobodu po zaplacení stovek milionů dolarů.

Svět formule 1 řídil šestatřicet let. „Nemám žádný odkaz. Vypařím se a budu zapomenut v řádu několika měsíců jako většina lidí. Nikdo si nepamatuje. Svět se posouvá,“ prohlásil Ecclestone, když začátkem roku 2017 opouštěl svět F1. Stěžoval si, že noví američtí majitelé Liberty Media se snaží jeho minulost v F1 vymazat.

Dokázal vydělat prakticky na všem. Byl to diktátor, ale pod jeho vedením všechno ve formuli 1 fungovalo. To se o současném dění říci nedá.

Začátkem července 2020 se stal Bernie otcem syna Ace. Na svět ho přivedla jeho třetí manželka Fabiana Flosiová, o 45 let mladší Brazilka. Ecclestone má z předešlých manželství tři dcery: Tamaru (38), Petru (34) a Deborah (68).

O svém zdravotním stavu tvrdí: „Lékaři mi občas odeberou krev, aby zjistili, že jsem zdravý. Na jejich přání si vezmu někdy tabletu na snížení tlaku.“ Uvidíme, čím nás tento vitální Brit ještě překvapí. Zatím vypadá jeho odkaz pevně a nesmazatelně. Ať už na nás působí pozitivně, či negativně.

Niki Lauda: Přelstil ho

Na podzim 1979 nechtěl dát Nikimu Laudovi za roční smlouvu dva miliony dolarů. Rakušan ho vzal do Parmy, kde sídlila firma Parmalat, která podporovala tým Brabham. Výkonný ředitel sponzora se zeptal: „Kdo bude jezdit?“ „Niki,“ odpověděl Ecclestone. „Ne, já nebudu jezdit. Nemáme kontrakt,“ řekl Lauda. Ecclestone přiznal: „Souhlasil jsem, že Nikimu zaplatím dva miliony.“ „Ty hajzle,“ zuřil Ecclestone poté, co opustili kancelář, ale přiznal: „Udělal jsi to chytře. Musím říct: respekt.“ „C’est la vie, Bernie,“ usmíval se Lauda. Na konci sezony v Kanadě se ovšem Lauda rozhodl, že v F1 končí: „Mám toho dost. Nemůžu už dál závodit.“ „Musel jsi zešílet, právě jsi podepsal kontrakt na dva miliony dolarů!“ reagoval Ecclestone. Ve snaze najít za Laudu náhradu nabízel 2,5 milionu dolarů Jackiemu Stewartovi, který ukončil kariéru o šest let dříve. Ten ale odmítl. Niki a Bernie se potkali ještě v pětaosmdesátém, kdy Lauda podruhé ukončil kariéru. Ecclestone měl Laudovi nabídnout smlouvu na rok a šest milionů dolarů, ale Rakušan odmítl.

Rasismus: Jsem bílý, a co?

Letos na jaře v rozhovoru pro CNN řekl, že černí lidé jsou většími rasisty než bílí. Vedení formule 1 se od jeho slov distancovalo. Ecclestoneovo prohlášení kritizoval i Lewis Hamilton, který uvedl, že „nevědomý“ Ecclestone se nikdy nezabýval rasovými problémy.

Bernie se proti tomu ohradil: „Nepřemýšlím o Lewisovi tak, že je černý. Pro mě je to jen Lewis. Není moje chyba, že jsem bílý. Když jsem ztratil řidičský průkaz, měl jsem černého řidiče. Ne proto, že byl černý, ale proto, že mi nezáleželo na barvě kůže.“

Byl to právě Ecclestone, kdo po roce 1985 kvůli režimu apartheidu zrušil Velkou cenu Jižní Afriky, na což vzpomínal v sezoně 2008: „Lidé by si měli vzpomenout, že já jsem byl tím, kdo kvůli apartheidu zrušil závody. Takže nikdo nemůže říct, že bych byl proti černochům.“

Ecclestone a jeho perly

Jeho majetek je podle britských zdrojů z roku 2016 odhadován v přepočtu na 74 miliard korun.

V zázemí každého závodu stál jeho černý obytný autobus, kde přijímal návštěvy, které si pozval. Pokud by se fotka jeho busu objevila v médiích, přišla by daná redakce doživotně o akreditaci na F1.

Prosadil pravidlo o dvojnásobném počtu bodů v posledním podniku. Rozhodlo o titulu 2014 a okamžitě bylo zrušeno.

O manželkách tvrdil, že nosí bílé prádlo, aby vypadaly dobře vedle jeho domácích spotřebičů.

Po roce 2000 uvažoval, že s rumunským manažerem Ionem Tiriacem koupí nejslavnější tenisový turnaj světa: londýnský Wimbledon.

Životopis Ecclestonea