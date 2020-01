Největší šéfové v motoristickém sportu: Tohle jsou legendy

Vybrali jsme dvacet osobností, které nejrůznějším způsobem zásadně ovlivňovaly a stále také řídí motoristický sport. Rozdělili jsme je podle vlastního uvážení do čtyř skupin podle toho, jak odhadujeme jejich schopnosti.

Řídit tým, nebo mistrovství?

V motoristickém sportu pracují stovky schopných manažerů na nejrozličnějších úrovních, ale v zásadě se dají rozdělit na dvě kategorie. Jednak jsou to lidé organizující šampionáty nebo více seriálů a pak ti, co řídí jeden, případně i více týmů. „Otázkou je, zda je lepší šéfovat stáji o šesti stovkách lidí, které můžete mít pod kontrolou, a oni vás musí poslouchat. Druhou možností je ovládat seriál a mít obrazně významnější pozici, ale čelit obrovským tlakům automobilek, pořadatelů závodů nebo televizních společností. Každý má své zájmy, které jdou často proti sobě. Pokud něco rozhodnete, může to mít dopad celosvětově na několik let a ovlivníte práci milionů lidí,“ glosuje situace český automobilový jezdec Josef Král. Mimochodem jde o loňského evropského šampiona vytrvalostních závodů v kategorii vozů GT3.

Wolff nechce být nejvyšším

Společně s ním se můžeme zamyslet nad situací dvou proslulých manažerů, kteří nyní stojí na opačných stranách barikády. Šestašedesátiletý Brit Ross Brawn dokázal skvěle dirigovat jezdce závodních stájí Ferrari a Brawn k celkem šesti titulům mistra světa a stejnému počtu triumfů v Poháru konstruktérů. Nyní pracuje jako jeden z ředitelů americké společnosti Liberty Media, která řídí formuli 1. „Sám je teď nešťastný z toho, kam se dostal, protože chtěl technická pravidla změnit, ale proti velkým automobilkám moc nezmohl,“ říká Král.

Teoreticky by se Brawnovým šéfem mohl stát současný ředitel stáje Mercedes formule 1, Rakušan Toto Wolff. „Wolff se sice musí zodpovídat šéfům Mercedesu, ale vzhledem k úspěchům stáje má svým způsobem volné ruce. Musel by zamířit do extrémně politicky svázaného prostředí,“ míní Král. Pod vedením rakouského manažera získávají Stříbrné šípy jezdecké i týmové tituly nepřetržitě od roku 2014.

Nemůže existovat obava, že by člověk, který zodpovídá za šampionát, mohl nadržovat bývalému zaměstnavateli? „Myslím že ne. Podobná úvaha panovala, když odešel Jean Todt z Ferrari řídit Mezinárodní automobilovou federaci. Nikdy nevznikl ani náznak podezření, že by Italům pomáhal. Wolff si váží relativní svobody u Mercedesu a nechce se vázat jinde,“ tvrdí Král.

Musí být jezdec pěšákem?

Do jaké míry může tým ovlivnit chování jezdce? „Zásadně. Vzpomeňme si na Fernanda Alonsa, který měl od vedení de facto bianko šek na své chování a po jehož odchodu se ocitl McLaren takřka v troskách. Paradoxně Američan Zak Brown, který tohle způsobil, dokázal mít dostatek sebereflexe. Začátkem minulého roku angažoval německého manažera Andrease Seidla, který přivedl Porsche ke třem výhrám v Le Mans. Dal mu volné ruce a do dvou let může být McLaren zase ve špičce,“ říká Král a přidává vlastní zkušenost.

„V roce 2012 jsem tohle zažil v týmu Arden, kde se vše točilo okolo mě. Chtít to nejlepší pro sebe a myslet si, že to je dobré pro tým, je špatně. Jezdec musí poslouchat. Výjimkou není ani tovární Honda v MotoGP, kde tým dokáže zvládnout situace kolem Marqueze,“ míní Král. Mimochodem tým Arden patřil v sezoně 2012 Christianu Hornerovi, dnešnímu šéfovi stáje Red Bull v F1.

Nejlepší média jsou v Británii

Sdělovací prostředky bývají často rozbuškou k událostem a jejich vývoji. „Podle mých zkušeností se chovají ke sportovcům nejlépe média v Anglii. Hodně své krajany podporují, a to i v době, kdy se jim nedaří nebo něco nepovede. Snaží se hledat hodně pozitivní věci. Například při televizních přenosech Sky Sportu neslyšíte bývalého spolukomentátora a bývalého pilota F1 Martina Brundla, že by například Lewise Hamiltona za něco kritizoval. Řada evropských médií se bohužel chová naprosto opačně. Platí to i o fotbale, hokeji nebo tenisu. „Specialisté jsou v Itálii, lidé z Ferrari o tom jistě vědí své,“ myslí si Král.

Dá se říci, zda lze z našeho výběru označit opravdu nejlepšího manažera? „Udělat žebříček bych si rozhodně netroufl . Dobrou práci odvádí Stéphane Ratel, díky němuž vznikly a fungují po celé Evropě seriály vozů GT3, s kterými může závodit i spousta nadšenců s malými zkušenostmi. Taky bych rád připomněl práci Bernieho Ecclestonea, který vybudoval svět formule 1. Nikdo neměl odvahu se mu postavit. Když bylo potřeba, obrazně řečeno praštil Bernie pěstí do stolu a bylo po jeho. V konečném efektu z toho měli prospěch všichni,“ dodává Josef Král.

Legendy

Colin Champan (Velká Británie, 19. 5. 1928 – 16. 12. 1982). Legendární konstruktér, který stavěl vozy formule 1 značky Lotus s revolučními novinkami. V jeho vozech získávali jezdci tituly mistrů světa, ale také jich několik zahynulo.

Enzo Ferrari (Itálie, 18. 2. 1898 – 14. 8. 1988). Proslulý Comendattore, který vybudoval zřejmě nejslavnější závodní tým v historii. Proslul diktátorskými metodami, které fungovaly. Byl to on, kdo nasměroval Nikiho Laudu ke kariéře.

Alfred Neubauer (Německo, 29. 3. 1891 – 22. 8. 1980). Rodák z Nového Jičína byl nepřehlédnutelný kvůli svým kilogramům. Koučoval Stříbrné šípy k výhrám ve třicátých letech a také v polovině padesátých. Proslul tvrdou rukou při řízení stáje.

Frank Williams (Velká Británie, 16. 4. 1942). Závodní stáj založil v roce 1966. O dvacet později měl autonehodu, při níž ochrnul. Stal se z něj tetraplegik. Na řízení Williamsu F1 se podílí dodnes a radí šéfové, což je jeho dcera Claire.

Osobnosti

Hugues de Chaunac (Francie, 30. 4. 1946). V roce 1973 založil společnost Oreca, která staví zejména sportovní vozy typu Le Mans. Podílí se na vývoji technologií pro formule i seriály GT. Vyvíjí motory i pro rallye a spolupracoval se značkou Škoda.

Ron Dennis (Velká Británie, 1. 6. 1947). Vybudoval značku McLaren a pod jeho vedením slavila největší úspěchy ve formuli 1. Vedl ji od roku 1981 až do 2009. V současné době pracuje jako šéf představenstva McLaren Group a v F1 se neobjevuje.

Bernie Ecclestone (Velká Británie, 28. 10. 1930). Zkusil závodit ve formuli 1, vlastnil značku Brabham a postavil mistrovství světa F1. Současné týmy pobírají peníze za televizní práva díky systému, jaký před desítkami let vymyslel.

Carmelo Ezpeleta (Španělsko, 1946). Původně vlastnil závodní okruh Jarama nedaleko Madridu. V roce 1992 koupil práva na fungování mistrovství světa silničních motocyklů MotoGP. Stále vede společnost Dorna, která organizuje také MS superbiků.

Giuseppe Luongo (Itálie, 12. 1. 1936). Korpulentní Ital se soustředil na motokros. Od roku 2011 pořádá jeho společnost Youthstream světový šampionát a vytvořila mechanismus fungování podobný jako v MotoGP a formuli 1.

Roger Penske (USA, 20. 2. 1937). Nejslavnější manažer motorsportu v Severní Americe. Od loňského roku je majitelem slavné trati 500 mil Indianapolis, kde jeho vozy vyhrály osmnáctkrát, a má nejvíce titulů v různých závodech v USA.

Stéphane Ratel (Francie, 23. 7. 1963). Bývalý závodník, který své ambice převedl do organizační práce. V Evropě fungují závody kategorie GT zásluhou jeho společnosti SRO a především třída GT3 dává šanci špičkově závodit.

Šéfové

Pit Beirer (Německo, 17. 10. 1972). Motokrosový jezdec, který v roce 2003 ochrnul při závodech v Bulharsku. Od sezony 2004 řídí na vozíku závodní oddělení výrobce motocyklů značky KTM, kterou přivedl k triumfům na Rallye Dakar i do MotoGP.

Marcello Lotti (Itálie, 1958). Impulzivní kuřák, jenž se postavil Mezinárodní automobilové federaci (FIA). Organizoval seriál rallye IRC, vybudoval šampionát cestovních vozů (WTCC) a seriály TCR fungují po celém světě zejména jeho zásluhou.

Jean Todt (Francie, 25. 2. 1946). Začínal jako navigátor rallye, později vedl tým Ferrari v F1 a Michael Schumacher ho poslouchal na slovo. Od roku 2009 je šéfem FIA a prosazuje elektrické pohody závodních vozů. Ve funkci skončí 2020.

Malcolm Wilson (Velká Británie, 17. 2. 1956). Jezdil rallye a v roce 1996 založil společnost M-Sport, která připravuje vozy Ford pro automobilové soutěže na celém světě. A to jeho firma funguje na principu českého s.r.o. proti síle továrních stájí.

Toto Wolff (Rakousko, 12. 1. 1972). Manažer pracoval u týmu Williams, ale již od sezony 2014 stojí v čele stáje Mercedes F1, který šest let dominuje šampionátu jezdců i týmů. Mluví se o něm jako o budoucím šéfovi celého mistrovství světa formule 1.

Manažeři

Paul Bellamy (Velká Británie, 11. 4. 1967). Ve službách amerického reklamního koncernu IMG postavil MS na ploché dráze do přitažlivého televizního produktu. Od sezony 2014 vede seriál MS v rallyekrosu, který je sledovaný i po odchodu automobilek.

Ross Brawn (Velká Británie, 23. 11. 1954). Ve formuli 1 se proslavil jako manažer týmu Ferrari v době triumfů Michaela Schumachera. Přivedl k titulu Jensona Buttona a nyní pracuje pro amerického promotéra Liberty Media, kde se mu nedaří.

Adrian Newey (Velká Británie, 26. 12. 1958). Geniální konstruktér, s jehož vozy získávali tituly šampionů v F1 jezdci v týmech Williams, McLaren i Red Bull. Zde nyní pracuje, prosazuje avantgardní řešení a občas také sám závodí.

Andreas Seidl (Německo, 6. 1. 1976). Jeden z nejváženějších manažerů současného motoristického sportu. Po příchodu k McLarenu prosadil stavbu nového aerodynamického tunelu. Po úspěších Porsche v Le Mans má schopnosti proslavit další tým.

Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.