Abarth vystavuje na Rétromobile částečně zrenovovanou 850 TC z roku 1964

Fiaty 600 s emblémy štíra byly k vidění v 60. letech minulého věku snad na každém závodě cestovních aut na okruzích i do vrchu. Znali jsme je i u nás. Abarth ovšem zrenovoval ostrou 850 TC, která nezávodila, sloužila uniformám…

Fiat-Abarth 850 TC byl vůbec prvním modelem značky se štírem ve znaku s písmenky TC. Zkratka znamenala „Turismo Competizione“. Označení však trochu klame, Carlo Abarth jej nevytvořil z modelu 850, který přišel na trh v polovině 60. let minulého věku, nýbrž ze starší a slavnější „šestistovky“. Obě řady se prodávaly i v bývalém Československu.

Fiat 600 D s řadovým čtyřválcem 767 cm3 býval poměrně častým zjevem na našich silnicích, o Abarthu 850 TC to pochopitelně pranic neplatilo. Tahle ostrá verze sice na první pohled vypadala sériově. Že je více než vhodná pro závody cestovních aut, to ale nenaznačovala pouze ona zkratka. Motor měl o 80 „kubíků“ více, tedy 847 cm3. Výkon vylétl na 52 koní (38 kW) při 5800 otáčkách. Oproti základním 18 kW (24,5 k) to byl tedy více než dvojnásobek!

Při maximální rychlosti 140 km/h, základ přitom stěží dosáhl 110 km/h, už samozřejmě nemohly stačit standardní bubnové brzdy na přední nápravě, Musely je nahradit kotoučové. Rodinné auto (ano, služeb šestistovky využívaly celé rodiny) se tak změnilo na agilního a lehkého sportovce.

Video se připravuje ...

S otevřenými víky

Skutečně nabroušené verze vyhrávaly nižší objemové třídy v závodech na okruzích a dokonce i soutěžích. Účastnily se i vytrvalostních klání trvajících několik hodin – a s úspěchem, byly nejen výkonné, ale i spolehlivé. Místo předního nárazníku se objevily olejové chladiče, stále výkonnější pohonné jednotky bylo třeba uchladit. Proto byly na víko motorového prostoru umístěny držáky, aby i při závodech drželo ve zvýšené, tedy polootevřené poloze a k pohonné jednotce mohl proudit životodárný vzduch zvenčí. I když vzadu uloženou pohonnou jednotku samotnou chladila primárně kapalina. Zadní spoilery byly ještě hudbou budoucnosti, byť poměrně blízké.

Abarth se v úpravách Fiatu 600 dostal až na litrový objem, verze 1000 TCR skupin 2 a 5 s rozšířenými blatníky představovaly opravdové rakety a hlavně italští jezdci skrytí pod všemožnými pseudonymy s nimi proháněli mnohem větší a silnější vozy. Občas i po dvou kolech… Carlo Abarth se vždy snažil o technickou dokonalost při přepracování původně sériové mechaniky. Jeho vášeň hraničila až s obsesí. Například každá ojnice v motoru byla znovu vyvážena, do odlévaného dílu se vkládalo mikroskopické titanové závaží. A nechyběly iniciály mechanika, který vše sestavil.

Proháněla pašeráky

Na Rétromobile, nejstarším evropském veletrhu historických vozidel představuje Abarth částečně zrestaurovanou 850 TC z roku 1964. Má ještě dveře otevírané proti směru jízdy, ty uchycené klasicky vpředu se objevily až o rok později. Vzkříšení ještě není zcela dokončeno, chce ukázat práci divize Stellantis Heritage. Ta byla založena v Turíně v roce 2015, pochopitelně ještě jako FCA Heritage, neboť vznikla v době existence koncernu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Vystavený exemplář získal koncern ve stavu „barn find“, tento anglický termín se široce používá pro dávno zapomenuté vozy nalezené ve stodolách, kůlnách, opuštěných dílnách, garážích, a továrnách. Zdaleka nejen na venkově. Má vlastní příběh. Sloužil totiž ve „stejnokroji“ italské finanční policie Guardia di Finanza, jeho posádky se podílely na zásazích proti pašerákům.

Slonová kost

850 TC, která vypadá ještě docela civilně, obnovili technici oddělení Officine Classiche. S pečlivostí sobě vlastní, pochopitelně od karoserie v barvě slonové kosti přes mechaniku až po interiér včetně přístrojů. Automobilka se bohužel „pochlubila“ jen dvojicí fotografií, chybějí snímky nálezového stavu i dokumentace z renovace. Záměr představit kvalitu tvrdé práce techniků se ale určitě zdařil. Sedadla a čalounění už také prošla obnovou, uvnitř je však nenajdeme. Byl to samozřejmě záměr. Chybí třeba i stěrače.

Je dobře, že Abarth už není jen výrobcem spoilerů a dalších doplňků, jako tomu bylo před koncem milénia a v úvodu toho nového. A historický odkaz slavné značky, byť se zpočátku nevěnovala pouze fiatům ale i jiným značkám (Porsche, Simca…) připomínat. Letošní ročník Rétromobile probíhá od 1. do 5. února 2023 v pařížském Porte de Versailles.

Muzeum

Stellantis Heritage nejen restauruje historická vozidla v rámci koncernu, ale vydává i certifikáty původu a osvědčení pravosti. Provozuje i muzeum Heritage Hub, sbírka je veřejně přístupná a nachází se v Turíně na via Plava. Bývalá tovární hala číslo 81 je součástí proslulého komplexu Mirafiori s testovací dráhou na střeše. Kde jinde mít uschovanou kolekci historických aut než v legendární továrně Fiatu?

Zdroje: Stellantis Media, Auto World Press, Wikipedia, FCA Heritage

Foto: Abarth