Alpina představuje nové D4 S Gran Coupé, nabídne 350 naftových koní

Společnost Alpina, která dlouhé roky decentně ladí vozy značky BMW a nedávno se stala také součástí automobilky, nejspíš netřeba dlouze představovat. Za pozornost však stojí její nový počin, kterým je vznětové BMW řady 4 Gran Coupé. Úpravy se přitom dotkly jak vzhledu, tak výkonu.

Přeplňovaný třílitrový vznětový šestiválec modelu Alpina D4 S potěší nejvyšším výkonem 261 kW (350 k), zatímco točivý moment dosahuje 730 Nm. Motor je jako již tradičně spojen s osmistupňovou automatickou převodovkou ZF, která posílá výkon přes systém xDrive na všechna kola. Sprint z nuly na stovku je otázkou 4,8 sekundy, zatímco maximální rychlost dosahuje 260 km/h.

Navýšení výkonu nicméně znamenalo nutnost přepracovat chlazení. Alpina D4 S tak nabízí nový výkonnější chladicí systém, nové intercoolery, nový chladič převodovky a elektromechanické čerpadlo chladící soustavy. Podvozek byl navíc uzpůsoben tak, aby zlepšoval přívod studeného vzduchu k namáhaným komponentům.

Kromě toho však vůz nabízí také upravený podvozek Alpina Sport Suspension s unikátním nastavením tlumičů i pružin, což by mělo vozu pomoci s přenosem výkonu na asfalt. Naopak s krocením výkonu pomáhají nové brzdy – vpředu s průměrem 15,6“ a čtyřpístkovými brzdiči, vzadu pak s průměrem 13,6“. Volič jízdních režimů navíc nabízí jeden komfortní a dva sportovní režimy.

Drobnou úpravou nicméně prošel i exteriér a interiér. Vpředu si můžeme všimnout decentního splitteru s nápisem Alpina, zatímco vzadu se objevuje nový difuzor doplněný čtveřicí koncovek výfukového systému.

Specialitou vozů Alpina jsou samozřejmě i kola, v tomto případě 20“ ráfky Alpina Classic s 20ramenným designem, obutá do pneumatik Pirelli P Zero. Na zimu a do chladnějších oblastí pak Alpina nabízí 20“ pneumatiky Pirelli Sottozero Series II.

Kabina je standardně vybavena vyhřívanými sedadly a vyhřívaným volantem, zákazníci si nicméně mohou připlatit za kožené čalounění Lavalina. Po stránce komfortních a bezpečnostních technologií si nicméně Alpina bere to nejlepší od BMW.

Zájemci o vůz mohou podávat své objednávky již nyní, přičemž cena na německém trhu startuje od 79.700 eur (cca 1.968.000 Kč). Společnost očekává, že první kusy dodá zákazníkům již v září.