Americká vláda zmírnila hon za elektromobilitou. Požadavky jsou však stále šílené

Přechod amerického automobilového trhu na elektromobilitu bude patrně pomalejší, než se původně plánovalo. Bidenův kabinet snížil požadavek na podíl nově prodaných elektromobilů v roce 2032 z 67 % na „pouhých“ 35 %. Snížení emisí CO 2 má ovšem být zhruba stejné jako dle původního plánu – 49 % vzhledem k odhadovaným emisím roku 2026 oproti plánovaným 56 %.

Americký Úřad pro ochranu životního prostředí (EPA, Environmental Protection Agency) místo nařizování prodeje bateriových elektromobilů totiž přišel s technologicky neutrálním přístupem. Automobilkám tak zůstane větší svoboda v tom, jakými cestami dosáhnou kýženého snížení emisí.

Výrobci budou mít „flexibilitu zvolit, jaká kombinace technologií pro snižování emisí je nejvhodnější pro zákazníky“, cituje agentura Reuters Michaela Regana z EPA. Přechod jen na ryze elektrická vozidla podle Regana „v žádném případě není nařízen“.

Environmentalisté a výrobci elektromobilů, jako např. Tesla, pochopitelně se zmírněním nesouhlasí. „Lidé jezdí s plug-in hybridy, jako by to byla konvenční auta, takže jejich skutečné emise CO2 jsou mnohem vyšší“ než si myslí EPA, uvedl Martin Viecha z automobilky Tesla. Dan Becker z Centra pro biologickou diverzitu byl ostřejší, EPA podle něj „ustoupila tlaku velkých automobilek, petrolejářů a prodejců aut a pokazila plán dírami tak velkými, že by se jimi dalo projet Fordem F-150“.

Naopak odborová organizace United Auto Workers (UAW), největší svého druhu v USA, si je vědoma nebezpečí, které zbrklý přechod na výrobu elektrických aut znamená pro zaměstnanost. „Tím, že EPA vzala v potaz obavy pracovníků a komunit, udělala velký krok k vytvoření schůdných emisních pravidel, která chrání i zaměstnance“ vyrábějící vozidla se spalovacími motory, a zároveň podporující „plnou škálu technologií ke snížení emisí,“ nechala se slyšet.

Podobně hovořila Aliance pro automobilové inovace, organizace, jejímiž členy jsou téměř všichni výrobci působící na americkém trhu kromě Tesly. Uvedla, že nová pravidla upřednostňují „realistické cíle elektrifikace v příštích důležitých letech přechodu na elektrickou jízdu“.

Změny v pravidlech nicméně nejsou bez politického podtextu. Spojené státy budou letos na podzim volit prezidenta a pro oba kandidáty, Joea Bidena i Donalda Trumpa, může cesta do Bílého domu vést skrz industriální státy, jako je Michigan, Wisconsin nebo Pennsylvánie. Právě tam mají lidé obavy, že přechod na elektromobily bude znamenat snižování počtu pracovních míst – takové předpovědi se ostatně ozývají už léta i z Evropy – a Trump se netají odporem k elektromobilům, čímž tyto voliče může získat na svou stranu.

Elektromobily v USA v loňském roce držely méně než 8 % trhu, hybridy na tom byly o trochu lépe s 9 %. Prodeje hybridů jsou v poslední době na vzestupu.