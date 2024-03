Europoslanci schválili Euro 7 v mírnější verzi. Bude sledovat i otěr pneumatik

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nová emisní norma Euro 7 nakonec prošla Evropským parlamentem ve zmírněné podobě. Hlasování, na němž ji europoslanci schválili, probíhalo ve středu 13. března. Mimo jiné i české automobilky tedy budou mít více času připravit se na nová pravidla.

Emisní normy Euro stanovují limitní hodnoty škodlivin ve výfukových plynech motorových vozidel v gramech na ujetý kilometr. Tyto normy omezují množství oxidu uhelnatého, uhlovodíků, oxidů dusíku a pevných částic a stále se zpřísňují. Nevěnují se množství emitovaného oxidu uhličitého (CO 2 ), které je v přímé úměře se spotřebou paliva.

Normy Euro platné pro osobní automobily a lehká užitková vozidla se označovaly dosud arabskými číslicemi, normy pro nákladní automobily a autobusy se označovaly římskými číslicemi. Nařízení Euro 7 nahrazuje nařízení Euro 6 (pro osobní automobily, dodávky a lehká vozidla) a zároveň Euro VI (pro autobusy a těžká nákladní vozidla), a to jediným právním aktem, který se vztahuje na oba druhy vozidel. Nařízení nově zavádí také opatření zaměřená na snížení emisí z pneumatik a brzd a na zvýšení životnosti baterií.

Cílem norem je podpořit přechod Evropské unie k emisně čisté mobilitě a zlepšit kvalitu ovzduší. Pro normu hlasovalo 297 europoslanců, proti jich bylo 190 a 37 se zdrželo. Aby předpis začal platit, musí ho ještě formálně schválit Rada EU složená z členských států.

„Boj to byl až do konce,“ řekl o hlasování český europoslanec Alexandr Vondra (ODS), vystupující v EP jako zpravodaj normy. „Ještě v posledních vteřinách jsem křičel na Poláky, aby nehlasovali proti, a na některé Italy,“ řekl českým novinářům. Ohrožení domluvené většiny vysvětlil tím, že se blíží červnové volby do EP, a proto některým zákonodárcům už nejde o podstatu věci, ale o to, kdo vyšle razantnější vzkaz voličům o svém odporu vůči všem nepopulárním „zeleným“ nařízením z Bruselu.

„Drakonický návrh Komise vyvolal vážné obavy o budoucnost evropského automobilového průmyslu. Kritika směřovala především k přísným emisním limitům, které byly považovány za neúměrně vysoké a nereálné pro výrobce automobilů. Mělo by to katastrofální dopad nejen na pracovní místa, ale i na mobilitu normálních lidí,“ cituje Vondru tisková zpráva na webu politické strany ODS.

Levice byla proti

V rozpravě proti přijetí zmírněné normy vystupovali hlavně zástupci klubů socialistů, Zelených a levice. V hlasování Vondru podpořilo 12 zástupců Česka, proti hlasovali tři poslanci za ANO a jedna za KSČM, zatímco tři Piráti se zdrželi.

Prosazení kompromisu v této věci pokládá Vondra za jeden ze svých největších úspěchů na půdě EP. „Vlastně šlo o dvě věci: aby to přežil automobilový průmysl, protože pro českou ekonomiku je to číslo jedna, dvě a tři, a aby to přežil zákazník. Na elektromobil běžný občan dneska nemá,“ řekl. Doufá, že v příštím složení parlamentu, vzešlém z červnových voleb, nový poměr sil umožní znovu projednat faktický zákaz spalovacích motorů od roku 2035.

Při vyjednávání o normě v takzvaných trialozích se podařilo dosáhnout kompromisu, v některých pozicích ustoupila Rada EU, v jiných zase Evropský parlament. Emisní limity výfukových plynů zůstanou na úrovni, kterou dnes obsahuje platná emisní norma Euro 6, a to včetně limitů testování, vyplývá z konečné verze předpisu.

Proti původnímu návrhu Evropské komise na znění normy Euro 7, který byl i podle zástupců automobilového průmyslu nerealistický, se postavilo hned na začátku vyjednávání osm zemí. Česko vedlo koalici stejně smýšlejících států, ve které byly ještě Francie, Itálie, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Tyto země loni v květnu společně podepsaly kritický dokument, v němž požadovaly mimo jiné odklad platnosti nových emisních požadavků a jejich „realistické znění“. Ke kritice normy se později přidalo i Německo. Dohromady tyto státy drží blokační menšinu, takže pokud by hlasovaly proti zavedení normy, neprošla by.

Platnost? Za necelé tři roky

Platnost emisního nařízení Euro 7 měla podle původního návrhu Evropské komise přijít u nově homologovaných osobních automobilů už v polovině roku 2025, pro nákladní vozidla o dva roky později. To řada unijních zemí také považovala za nereálné. Automobilky namítaly, že nebudou mít na přípravu změn dostatek času.

Kompromis proto původní harmonogram prodloužil, nyní počítá se zavedením opatření 2,5 roku od vstupu normy v platnost u nově homologovaných modelů osobních vozidel a 3,5 roku pro všechna nově registrovaná auta. U nákladních aut to má být čtyři roky, respektive pět let. Tyto lhůty umožní automobilkám připravit své modely na nové požadavky.

U spalovacích motorů osobních aut se podle Vondry „v zásadě nic měnit nebude oproti Euru 6“. Emisní limity pro nákladní automobily jsou sice mírně přísnější, zejména pokud jde o dusíkaté emise, nicméně pro výrobce stále technologicky dosažitelné.

Nově norma zavádí opatření ke snížení emisí z pneumatik a brzd. Emise pevných částic, které vznikají otěrem pneumatik o vozovku a brzdových destiček o kotouče, dosud upravovány nebyly. Nová norma stanovuje limit 3 mg/km pro čistě elektrická vozidla, 7 mg/km pro většinu spalovacích motorů a hybridní elektrická vozidla a 11 mg/km pro velké dodávky.

„Z politického hlediska to bylo dost komplikované, protože současný parlament má středolevicovou hlasovací koalici od lidovců po krajní levici, která to tu pět let válcuje. My jsme tu vlastně v opozici. Ale mně se podařilo dát úplně poprvé dohromady jinou koalici: od liberálů přes lidovce až po tvrdou pravici. Společně se nám povedlo prohlasovat revidovaný, přesněji řečeno výrazně osekaný návrh. Rád bych vyzdvihl i fantastickou práci ministra Martina Kupky na Evropské radě. Spolupracovalo se nám báječně,“ uzavírá Vondra.