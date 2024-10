Americké úřady zase prověřují Teslu. Autopilot měl čtyři nehody včetně jedné fatální

Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu začal šetření kvůli čtyřem nehodám Tesel, na kterých mělo podíl autonomní řízení. Potíž by měla být v tom, že automobilka spoléhá na kamery, a narozdíl od konkurence nepoužívá radary.

Problém se podle agentury Reuters týká 2,4 milionu vozidel, jde o všechny modely včetně Cybertrucků s rokem výroby 2016 a později. Samotné šetření ale ještě nic neznamená. Jen pokud úřad dojde k závěru, že jde o nepřiměřené bezpečnostní riziko, může nařídit nápravu.

Ke zmíněným nehodám došlo se zapnutým autopilotem během horší viditelnosti, například při oslnění, mlze nebo při vyšší míře prachu. Slovo autopilot je ale třeba doplnit. Tesla tento systém takto roky nazývala, později ale čelila soudním sporům o to, do jaké míry jde o zavádějící název. Pro systém proto nově používá název full self driving (plně samořídící) s dodatkem „pod dohledem“ a ve všech materiálech zdůrazňuje, že nejde o plnohodnotné autonomní řízení a je třeba celou dobu dávat pozor.

Tesla u autonomního řízení spoléhá na analýzu obrazu z kamer. Je to levnější než radary či lidary, o které se opírá většina automobilek. Autopilot proto může za nepříznivých podmínek „nevidět“ objekty (jako například sraženého chodce v listopadu 2023), které by systémy pomáhající si radarem nepřehlédly.

Pro Teslu je dobrou zprávou, že jde jen o čtyři známé nehody s podobnou příčinou. To je relativně málo na to, že jde o více než dva miliony vozů, které mohly na autopilot najet dohromady opravdu velkou porci kilometrů.

Úřady nyní prověřují hlavně schopnost systému rozpoznat horší viditelnost a případně tomu přizpůsobit svou funkčnost. Zároveň se Tesly ptají, zda ví o dalších podobných nehodách a na to, co udělala pro to, aby jim zamezila.

Tesla svého autopilota uvedla v roce 2016. V prvních verzích se spoléhala na radar a osm kamer. Postupně ale přístup změnil. Od roku 2021 už se radar do vozů nemontuje, naopak docházelo k tomu, že i starší vozy po aktualizacích přestaly radar využívat. Loni se ale do modelu S a X začal radar vracet.

Prakticky všechny Tesly, kterých se problém se špatnou viditelností týká, dostaly po tlaku úřadů aktualizaci autopilota také loni v prosinci. Ta měla zjednodušeně hlídat, zda řidič dává pozor. Například spaní za volantem vedlo k několika vážným nehodám, kterým šlo zabránit, pokud by někdo na autonomní řízení dohlížel. Úřady nyní vyhodnocují, zda je úprava dostatečná.

Spoléhání se na kamery může být podle některých názorů problémem při zavádění autonomních taxíků, které firma nedávno představila. Úřady se mohou zdráhat dát automobilce potřebná povolení, pokud její konkurenti používají i radary i lidary, kterými obraz z kamer doplňují. To může být v krizových situacích nebo při nepříznivých podmínkách bezpečnější přístup.

Největším problémem Tesly v této oblasti je ale kriminální vyšetřování právě kvůli tomu, jak automobilka svůj autopilot prezentovala. To mohlo v zákaznících vyvolat dojem, že se na něj mohou spolehnout, že vše odřídí sám, a nemusí se proto řízení věnovat. V důsledku to vedlo ke zbytečným nehodám.