SUV Chery přeplulo řeku. Má na to speciální pohon a nátěr jako loď
V silně konkurenčním prostředí čínského automobilového trhu je čím dál náročnější zaujmout. Chery se o to s novým modelem pokouší vskutku netradičně. Jetour G700 má totiž obojživelné schopnosti, včetně speciálního pohonu.
Automobilka Chery se letos rozhodla zaplavit Evropu svými vozy. V Česku už máme její značky Omoda, Jaecoo a nově i Chery samotné. Brzy se přidají také další značky, včetně Jetour, který si už mohou koupit třeba sousedé v Polsku. Spadají pod něj opět převážně SUV, ale také řada hranatých off-roadů Zongzheng, které si potrpí i na terénní schopnosti.
Do extrému to dotáhnul nové rámové SUV G700, který právě vstupuje do prodeje na domácím trhu. Chery totiž jinak docela normálně působící hybridní model uzpůsobilo tak, že dokáže plavat. A že to není jen nějaká nouzová funkce, dokázali docela působivým pokusem, při kterém G700 přeplavalo Dlouhou řeku, vůbec největší říční tok v Číně.
Proběhlo to ve městě Wuhu, kde má Chery sídlo, a kde už je Dlouhá řeka opravdu mohutná. Na šířku zde má kolem 1,2 kilometru, což muselo auto překonat vlastní silou. Trvalo mu to 22 minut, plavalo přitom rychlostí mezi 5–10 km/h. Ve vodě k pohonu slouží dvě malé vrtule, zakomponované v zadním nárazníku. Každá má stálý výkon 15 kW, maximální výkon 18 kW a roztočí se až na 9000 otáček za minutu. Dohromady vytvářejí tah až 3000 N. Ke kormidlování už slouží přední kola.
Zároveň ale auto údajně nebylo nijak upraveno, stejné schopnosti má mít sériový model. Základem je zde vodotěsná spodní část karoserie, což zajistí samotnou schopnost plavání. Auto má ponor 1,05 metru. Při vjezdu do vody se prý také automaticky utěsní odtokové otvory ve spodku karoserie. Pomáhá ale i šestiosý gyroskop, který udržuje rovnováhu karoserie. Ve vodě má takto vydržet plavat přes hodinu. Myslelo se i na trvanlivost auta samotného a rám i karosérie prý mají protikorozní ochranu na podobné úrovni jako lodě.
Schopnost plavby je příplatková a k ní si mohou dobrodružní zájemci v konfigurátoru zaškrtnout také generátor kyslíku, který se může hodit třeba při výletech do Tibetu. Do extrémních podmínek je zde také příplatkový satelitní komunikační systém.
Auto pohání plug-in hybridní systém s přeplňovaným dvoulitrem o výkonu 155 kW a s tepelnou účinností 45,5 %. S tím spolupracují dva elektromotory a kombinovaný výkon je 560 kW, se 795 Nm točivého momentu. Auto má 800V platformu a LFP baterii Shenxing o kapacitě 34 kWh. Výkon nabíjení Chery neudává, ale ze 30 % do 80 % má trvat jen 10 minut.
Jetour Zongzheng G700 je už v prodeji, s cenami v rozmezí v přepočtu od 1,1 do 1,4 milionu korun. Jestli se dostane i na zahraniční trhy, není zatím potvrzené, jiné Jetoury jsou už ale dostupné i v Evropě. Koupit se dnes dají i v Česku, i když pod jinými značkami. Italská firma DR Automobiles v Česku prodává vůz Sportequipe 7 GTW, který je založen na Jetour X70, a brzy se zde objeví také ICH-X K3, které má základ v Jetouru T2.
Překvapivě nejde o první čínské SUV schopné plavat. S tím překvapil už před dvěma roky vůz Yangwang U8, spadající pod prémiovou značku koncernu BYD. U něj je však plavání prezentováno pouze jako nouzová funkce, třeba při záplavách. Auto nemá dedikovaný pohon do vody, ale musí si vystačit s koly. Vyvine takto rychlost 3 km/h a vydrží plavat asi 30 minut. Z videí je zřejmé, že na rozdíl od Jetouru je při tom karoserie dost nakloněná dopředu a voda částečně zaplavuje i kapotu.
Obojživelných vozidel dnes v nabídce celosvětově moc není. Žádný z předchozích pokusů totiž nebyl prodejně úspěšný. Známý byl německý Amphicar z 60. let, který měl vzadu klasický lodní šroub. Během osmi let se vyrobilo 3878 kusů. Mezi známější pokusy patří také britský sporťák Gibbs Aquada, vyrobený v omezeném množství na začátku tohoto století, nebo americká Hydra Spyder. Mezi ty „úspěšnější“ patří ukrajinský LuAZ-967, který používala sovětská armáda a se kterým se můžeme setkat i v Česku.
Zdroj: Chery, zdroj foto: Chery, zdroj videa: Chery