Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Audi A6 Avant TFSI quattro vs. Audi A6 Avant e-tron quattro – Prémiový výběr

Audi A6 Avant TFSI quattro vs. Audi A6 Avant e-tron quattro
Audi A6 Avant TFSI quattro vs. Audi A6 Avant e-tron quattro
Audi A6 Avant TFSI quattro vs. Audi A6 Avant e-tron quattro
Audi A6 Avant TFSI quattro vs. Audi A6 Avant e-tron quattro
95 Fotogalerie
Michal Dokoupil
Michal Dokoupil
Diskuze (4)

Ještě před pár lety si zájemci o prémiový vůz mohli vybrat pouze mezi benzinovými nebo dieselovými motory a počtem válců. Dnes je nabídka širší, přidaly se i hybridy a elektromobily. Ukázkovým případem je nová dvojice kombíků Audi A6.

Dojem, cena, prostor

Jakkoliv se to mnohým nemusí zdát, žijeme v ideální době, co se různorodosti pohonů týče. Například nové Audi A6 tak můžeme mít s benzinovými čtyřválci i šestiválci, s dieselem, jako plug-in hybrid a nebo jako čistý elektromobil s několika variantami. Zajímavé ovšem je, že ačkoliv nese stejné jméno a podobné rozměry, technicky nemá elektrická A6 moc společného se zbytkem nabídky. Se spalovacími motory totiž Audi staví na nové platformě PPC, zatímco elektrické na nové platformě PPE. Obě však vycházejí z dřívější platformy MLB Evo, tudíž nějaké podobnosti by se našly. Obě novinky jsme se v testu rozhodli postavit proti sobě v podobných specifi kacích a s karoserií kombi.

DOJEM

Přístup k designu u obou verzí byl samozřejmě velmi podobný, přesto je lze snadno rozeznat na první pohled. Spalovací A6 má vepředu klasickou masku, jakou si už s Audi spojujeme roky, a na ni navazují jednolité světlomety s grafi kou připomínající pixely. Od minulé generace spíše jen evoluční změny a jasná návaznost. Elektrická A6 e-tron vedle toho má masku o kus menší, a především zaslepenou, přívod vzduchu zajišťuje otvor v nárazníku. Světlomety jsou zde rozděleny, ty hlavní jsou níže pod úzkými štěrbinami denního svícení.

Video placeholder
Audi A6 e-tron Sportback Performance zpoza volantu • Zdroj: Marek Bednář/Auto.cz

Zjevné je to i z boku, kde elektrická verze s masivnějším pontonem karoserie působí zavalitěji. Proti spalovací je ostatně o 54 mm vyšší a přidaná hmota je kvůli baterii hlavně ve spodní části. Audi se snaží větší boční plochu trochu rozbít černým plastem, což působí docela kontroverzně. Odlišnější jsou oba vozy zezadu. Spalovací avant má stejně jako předchůdce pozvolněji klesající střechu v zadní části, zatímco elektrický na první pohled díky tvaru okna ve sloupku D působí, že má klasičtější kombíkové proporce. I on ale má podobný úhel zkosení zadní části. A na rozdíl od přídi má spalovací vzadu rozdělené svítilny, se spodní částí propojenou tenkou svítící linkou napříč pátými dveřmi. Elektrický má jednodušší tvary a svítilny jsou propojeny výrazně širší červenou svítící linkou.

Tento článek je součástí balíčku AUTO+

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Více informací
Vstoupit do diskuze (4)

Doporučeno

Články z jiných titulů